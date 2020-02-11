Расследования 11.02.2020 12:03
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11.02.2020 12:03
Целый "букет" преступлений совершили бывший военнослужащий по контракту одной из воинских частей Казбек Хамсуркаев и его приятель Аслан Султуханов. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Военном следственном управлении Следственного комитета РФ по Южному военному округу, в зависимости от роли каждого они признаны виновными в вымогательстве в крупном размере с применением насилия, грабеже и похищении паспорта.
Волгоградский гарнизонный военный суд приговорил Хамсуркаева к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением воинского звания "сержант", а Султуханова - к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, судом частично удовлетворен иск потерпевшего о возмещении компенсации морального вреда. С осужденных взыскано 131 571 рубль.
Следствием и судом установлено, что в июне 2019 года Хамсуркаев и Султуханов, находясь между собою в дружеских отношениях, договорились о совместном завладении имуществом сослуживца Хамсуркаева. Они потребовали, чтобы он отдал Хамсуркаеву свой автомобиль "Чери Фора А21" стоимостью 120 тысяч рублей, либо купил для Султуханова новый смартфон марки "Айфон 8" стоимостью 39990 рублей. Они угрожали тем, что передадут в правоохранительные органы недостоверные сведения о якобы распространении сильнодействующих лекарственных препаратов, за что он будет привлечен к уголовной ответственности.
После того, как потерпевший не выполнил указанные требования к установленному сроку, Султуханов применил к нему насилие и отобрал банковскую карточку, учетно-регистрационные документы и ключи от автомобиля, а также паспорт гражданина Российской Федерации с целью оформления на потерпевшего кредита. Затем Султуханов предъявил требования о передачи ему 100 тысяч рублей. Он завладел автомобилем потерпевшего, заявив, что вернет его после передачи указанной суммы.
В этот же день Султуханов, находясь на территории воинской части, на которую мог проходить беспрепятственно, вновь применил насилие к потерпевшему и потребовал с него денежные средства. Султуханов получил 10 тысяч рублей, но на этом не успокоился. Он снял с банковского счета потерпевшего 12 700 рублей, а также отнял еще 300 рублей наличными.
Еще через несколько дней Султуханов и Хамсуркаев потребовали от потерпевшего передать им уже 150 тысяч рублей, а также заполнить типовой договор купли-продажи автомобиля с целью его передачи в собственность Хамсуркаеву. Они заставили написать долговую расписку о якобы получении потерпевшим 150 тысяч рублей от Султуханова, а затем отобрали у жертвы смартфон марки "ТекноПавер 2" стоимостью 6571 руб. Они били потерпевшего руками и ногами по туловищу и голове, применяли к нему удушающие приемы.
Султуханов также обвинялся в том, что находясь на территории той же воинской части, отнял у двоих военнослужащих по призыву 1000 рублей и 1500 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
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