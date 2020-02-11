Происшествия

Мужчина умер на платформе станции подземного трамвая в Волгограде

Происшествия 11.02.2020 11:15
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11.02.2020 11:15


ЧП случилось сегодня около 10 утра в центре Волгограда на платформе подземной станции «Пионерская». Как рассказали ИА "Высота 102" очевидцы, все случилось неожиданно - один из пассажиров, мужчина лет 65, который стоял в ожидании трамвая, вдруг упал. Сотрудники метрополитена тут же вызвали скорую помощь, которая оперативно приехала, однако врачам оставалось лишь констатировать смерть. Сейчас около тела дежурят два полицейских в ожидании спецтранспорта. По предварительной версии, причиной смерти мужчины могли стать проблемы с сердцем.   

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