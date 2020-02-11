Мужчина умер на платформе станции подземного трамвая в Волгограде

Происшествия 11.02.2020 11:15
5
11.02.2020 11:15
ЧП случилось сегодня около 10 утра в центре Волгограда на платформе подземной станции «Пионерская». Как рассказали ИА "Высота 102" очевидцы, все случилось неожиданно - один из пассажиров, мужчина лет 65, который стоял в ожидании трамвая, вдруг упал. Сотрудники метрополитена тут же вызвали скорую помощь, которая оперативно приехала, однако врачам оставалось лишь констатировать смерть. Сейчас около тела дежурят два полицейских в ожидании спецтранспорта. По предварительной версии, причиной смерти мужчины могли стать проблемы с сердцем.
Реклама
Момент нападения собаки на злосчастной улице Рионской в Волгограде попал в кадр11.02.2020 16:06
Происшествия 11.02.2020 16:06
Самолет из Азербайджана совершил вынужденную посадку в Волгограде10.02.2020 15:16
Происшествия 10.02.2020 15:16
В Волгоградской области задержали машину браконьеров с трофеем10.02.2020 12:23
Происшествия 10.02.2020 12:23
Артиллерийский снаряд нашли у храма Александра Невского в Волгограде10.02.2020 11:43
Происшествия 10.02.2020 11:43
В Волгограде безработный пытался продать кокаин и гашиш за 11 млн рублей10.02.2020 09:15
Происшествия 10.02.2020 09:15
"Он поднял ружье прямо на нас": в Волгограде на глазах ребенка подстрелили собаку-инвалида09.02.2020 16:43
Происшествия 09.02.2020 16:43
Комментарии 20
В Волгоградской области отбирают еду на улице и крадут алкоголь09.02.2020 13:28
Происшествия 09.02.2020 13:28
В Волгограде из-за нарушителя ПДД ребенок попал в больницу09.02.2020 09:42
Происшествия 09.02.2020 09:42
В жутком ДТП с волгоградской фурой под Воронежем погибли и пострадали жители Украины и Калининграда08.02.2020 18:52
Происшествия 08.02.2020 18:52
Пенсионерка из Урюпинска Волгоградской области разоблачила лже-банкиров08.02.2020 18:35
Происшествия 08.02.2020 18:35
В Волгоградской области водителя задержали с погоней и стрельбой08.02.2020 10:33
Происшествия 08.02.2020 10:33
В Волгограде черная иномарка сбила девушку и скрылась08.02.2020 09:43
Происшествия 08.02.2020 09:43
Тройное столкновение: в Красноармейском районе Волгограда «Ford Focus» припечатало к столбу07.02.2020 16:10
Происшествия 07.02.2020 16:10
В Дзержинском районе Волгограда опрокинулась КДМ с песко-соляной смесью (ВИДЕО)06.02.2020 16:49
Происшествия 06.02.2020 16:49
В центре Волгограда женщина попала под колеса снегоуборочного «КАМАЗа»06.02.2020 16:19
Происшествия 06.02.2020 16:19
Реклама