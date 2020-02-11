В Волгограде определили старого-нового хозяина кладбищ

Общество 11.02.2020 11:25
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11.02.2020 11:25
В волгоградском УФАС признали необоснованной жалобу ООО «Радоница» на проведение открытого конкурса на оказание услуг по содержанию городских кладбищ. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе. В результате проведение конкурса было продолжено и определен победитель – ЗАО «Ритуальное предприятие «Память».
В открытом конкурсе принимала участие, помимо «Памяти», фирма «Сет». И тот, и другой участники сыграли на понижение: ООО «Сет» предложило цену в 3 миллиона 260 тысяч рублей, ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» - 1 миллион 700 тысяч рублей. Победителем признана «Память».
Ранее, напомним, как сообщало ИА «Высота 102», с жалобой на конкурс на содержание 18 городских кладбищ начальной стоимостью заказа в 24 миллиона рублей обратилось ООО «Радоница». Ранее эта компания просила разъяснить департамент городского хозяйства администрации Волгограда, который проводит аукцион, обязан ли будет победитель конкурса обеспечивать беспрепятственный доступ на территорию кладбищ хозяйствующих субъектов, не являющихся специализированной службой по похоронному делу. Однако в мэрии ответили, что данный запрос не имеет отношения к закупке. Но коммерческую фирму такой ответ не устроил. Однако доводы «Радоницы» в волгоградском УФАС посчитали необоснованными.
В списке кладбищ, которые будет содержать ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» в течение нынешнего года - 18 городских погостов: Верхнезареченское кладбище, Алюминиевское, Краснооктябрьское новое, Краснооктябрьское старое, Моторное, Центральное, Новое Ворошиловское, Старое Ворошиловское, Старая Отрада, Хохлы, Мусульманское, Горная Поляна, Гумрак, Овражное, Старое Красноармейское, Новое Красноармейское. Победитель конкурса должен будет выполнять такие услуги по содержанию кладбищ, как уборка мусора, подметание аллей, обработка аллей противогололедными материалами, уборка туалетов три раза в день, покраска, завоз воды. Ранее содержанием кладбищ занималось все то же ЗАО РП «Память».
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