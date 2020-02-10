Аналитика

Читающая ли мы нация, выяснили Сбербанк, «Платформа ОФД» и «Рамблер»

Аналитика 10.02.2020 15:58
0
10.02.2020 15:58


Сбербанк, IT-компания «Платформа ОФД» и портал «Рамблер» проанализировали, насколько мы читающая нация. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, портал «Рамблер» задал своим пользователям вопрос, как часто они читают. Опрос проходил с 31.01 2020 по 03.02.2020.
Так, 83% респондентов ответили, что читают несколько раз в неделю. Несколько раз в месяц это делает 5% участников опроса, раз в месяц — 2%, а 10% — реже одного раза в месяц.
На вопрос, что именно они читают, пользователи портала могли дать несколько вариантов ответа. Так, в топе оказалась художественная литература, которой отдает предпочтение 30% респондентов, а также газеты и журналы (24%). Еще 24% опрошенных читают блоги в соцсетях. Довольно много участников исследования сообщили, что читают специальную литературу и учебники (18%). В меньшинстве остались детские книги. Совместным чтением с детьми занимается лишь 4% пользователей.
Интересно, что абсолютное большинство участников исследования — 52% — сообщили, что знакомятся с текстами в веб-версии, то есть на смартфоне, на планшете, на компьютере или ноутбуке. Еще 35% предпочитают бумажные издания книг и прессы, а 13% опрошенных делают это с помощью специализированных мобильных приложений.
IT-компания «Платформа ОФД» проанализировала, как и какие книги покупают в России. В IV квартале 2019 года (в сравнении с аналогичным периодом 2018 года) объем продаж в денежном выражении вырос на 7%. Средний чек покупки составил 359 рублей, что на 4% выше, чем в IV кв. 2018 года.
В январе 2020 года, сообщают аналитики компании, ситуация несколько изменилась. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем продаж в денежном выражении вырос на 4%, а средний чек — на 5%, составив 260 рублей.
Чаще всего россияне покупают книги для детей: учебники для школьников, сборники сказок и стихотворений, а также бизнес-литературу.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Квартиры с ремонтом от застройщика!Декларация на www.bs34.ru
Аналитика
10.02.2020 13:29
Аналитика 10.02.2020 13:29
Комментарии 5

0
Далее
Аналитика
10.02.2020 11:15
Аналитика 10.02.2020 11:15
Комментарии 11

0
Далее
Аналитика
07.02.2020 15:07
Аналитика 07.02.2020 15:07
Комментарии 10

0
Далее
Аналитика
06.02.2020 14:13
Аналитика 06.02.2020 14:13
Комментарии 3

0
Далее
Аналитика
31.01.2020 17:00
Аналитика 31.01.2020 17:00
Комментарии 0

0
Далее
Аналитика
29.01.2020 17:44
Аналитика 29.01.2020 17:44
Комментарии 7

0
Далее
Аналитика
29.01.2020 13:35
Аналитика 29.01.2020 13:35
Комментарии 24

0
Далее
Аналитика
27.01.2020 17:40
Аналитика 27.01.2020 17:40
Комментарии 0

0
Далее
Аналитика
25.01.2020 11:41
Аналитика 25.01.2020 11:41
Комментарии 25

0
Далее
Аналитика
22.01.2020 17:14
Аналитика 22.01.2020 17:14
Комментарии 9

0
Далее
Аналитика
22.01.2020 15:30
Аналитика 22.01.2020 15:30
Комментарии 2

0
Далее
Аналитика
15.01.2020 08:02
Аналитика 15.01.2020 08:02
Комментарии 23

0
Далее
Аналитика
14.01.2020 14:38
Аналитика 14.01.2020 14:38
Комментарии 0

0
Далее
Аналитика
13.01.2020 12:10
Аналитика 13.01.2020 12:10
Комментарии 9

0
Далее
Аналитика
12.01.2020 09:32
Аналитика 12.01.2020 09:32
Комментарии 20

0
Далее

Лента новостей

16:10
Учредителя компании под руководством депутата гордумы Волгограда исключают из ЕГРЮЛСмотреть фотографии
15:58
Читающая ли мы нация, выяснили Сбербанк, «Платформа ОФД» и «Рамблер»Смотреть фотографии
15:40
Магия чисел: в Волгограде соберут рекордное количество участников «Бессмертного полка»Смотреть фотографии
15:16
Самолет из Азербайджана совершил вынужденную посадку в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:11
В волгоградской академии хотели прикупить квадрокоптеров почти на 6 миллионов рублейСмотреть фотографии
14:24
В Волгоградской области «гуляет» сезонный и свиной гриппСмотреть фотографии
13:35
Губернатор Волгоградской области предсказал аномально теплый февральСмотреть фотографииCмотреть видео
13:29
Не лучший показатель по стране: зарплату волгоградцев перевели в литры бензинаСмотреть фотографии
12:41
Снова «затанцует»?: строителей моста через Волгу в Волгограде обязали заменить пришедшие в негодность гасители колебанийСмотреть фотографии
12:23
В Волгоградской области задержали машину браконьеров с трофеемСмотреть фотографии
12:04
За «шкуру» ответит: волгоградец-сексист стал фигурантом дела за рекламу в соцсетиСмотреть фотографии
11:45
Рассолопромыслу промышленной площадки АО «КАУСТИК» 50 летСмотреть фотографии
11:43
Артиллерийский снаряд нашли у храма Александра Невского в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:42
Ожерелья от коронавируса появились в продаже в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:24
В Волгоградской области владелец магазина вместо зарплаты выдавал продавцам продуктыСмотреть фотографии
11:21
Волгоградцам предлагают самим сделать масленичных куколСмотреть фотографии
11:15
Вузы рулят: Росстат «подбил» зарплату бюджетников в Волгоградской области за прошлый годСмотреть фотографии
10:32
Под Волгоградом собирали, но не утилизировали ртутные лампыСмотреть фотографии
09:46
От самого богатого экс-депутата Волгоградской облдумы требуют новый коммунальный долг Смотреть фотографии
09:26
Вскрытие покажет: в волгоградском суде саратовские эксперты по делу «Соснового бора» потребовали дополнительных денегСмотреть фотографии
09:15
В Волгограде безработный пытался продать кокаин и гашиш за 11 млн рублейСмотреть фотографии
09:12
Декларации о доходах депутатов Волгоградской облдумы изучат в администрации президента РФСмотреть фотографии
09:07
Спальни европейского стандарта предложат в smart-квартирах клубного дома «Романовъ»Смотреть фотографии
23:55
В финал конкурса «Лидеры России» от Волгоградской области прошли четверо человекСмотреть фотографии
20:43
Нет опыта: в Волгограде подвели промежуточные итоги эксперимента по раздельному сбору мусораСмотреть фотографии
16:43
"Он поднял ружье прямо на нас": в Волгограде на глазах ребенка подстрелили собаку-инвалида Смотреть фотографии
16:15
В Волгоградской области началась борьба с сайтами по продаже снюсовСмотреть фотографии
13:53
Власти Волгоградской области потратят 2,5 миллиона рублей на продвижение турпродуктаСмотреть фотографии
13:34
Боролась с раком, а умерла от другого: волгоградка отсудила компенсацию за некачественное лечение материСмотреть фотографии
13:28
В Волгоградской области отбирают еду на улице и крадут алкогольСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 