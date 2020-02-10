Артиллерийский снаряд нашли у храма Александра Невского в Волгограде





Опасная находка была обнаружена рабочими у строящегося храма Александра Невского, вблизи площади Павших борцов в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе Южного военного округа, боеприпас был классифицирован как 76-

мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Саперы мотострелкового соединения Южного военного округа транспортировали снаряд на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.

Всего за прошлый год специалистами группы разминирования мотострелкового соединения ЮВО было уничтожено около 3 тысяч боеприпасов различного калибра.



