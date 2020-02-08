Борьба с коррупцией

Декларации о доходах депутатов Волгоградской облдумы изучат в администрации президента РФ

Борьба с коррупцией 08.02.2020 13:34
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08.02.2020 13:34


Дополнительные требования планируется установить к порядку представления в управление президента РФ по вопросам противодействия коррупции справок о доходах, расходах и имуществе. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие поправки собираются принять в Волгоградской облдуме. Изменения связаны с внедрением специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на сайте главы государства. В частности, теперь справки в отношении госслужащего, его супруга или супруги, а также несовершеннолетних детей будут отправляться в управление президента в индивидуальных пакетах. Ссылка на заполненную декларацию будет размещаться также на официальном сайте государственной информационной системы в области госслужбы. Новый порядок заполнения деклараций начнет  действовать с июля этого года.
В Волгоградской облдуме отвечать за декларации, заполненные в связи с новыми требованиями, назначены четверо сотрудников во главе с руководителем аппарата регпарламента Владимиром Шефатовым. 


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