



Обильный снегопад, небольшое потепление, а затем ночное понижение температуры – и на крышах домов моментально выросли сосули. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, они ждут от управляющих компаний активных действий по устранению опасности, которую представляет образовавшаяся за ночь наледь. «Хотя бы огородили участки около домов, если не собираются ее сбивать», - призывают они коммунальщиков к ответственности.

Напомним, ликвидация наледи на крышах является обязанностью управляющих компаний. А вот за сосульки на балконах отвечают владельцы жилья.

Редакция ИА "Высота 102" предлагает читателям присылать на электронную почту информагентства - [email protected] - фотографии самых выдающихся сосулек, которые они увидят на крышах. Мы опубликуем не только эти снимки, но и названия управляющих компаний, а также организаций, которые подвергают опасности жизнь и здоровье людей.