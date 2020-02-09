От самого богатого экс-депутата Волгоградской облдумы требуют новый коммунальный долг





На самого состоятельного депутата Волгоградской облдумы пятого созыва снова подали в суд за коммунальный долг. Как сообщает ИА «Высота 102», в картотеке арбитражного суда Волгоградской области опубликовано сообщение о новом судебном разбирательстве по иску ООО «УК Управление Жилым Фондом» к Алексею Михееву. Коммунальщики требуют от бывшего народного избранника 246 тысяч рублей задолженности по оплате за содержание и ремонт общего имущества за период с 1 июня по 30 ноября 2019 года и пени.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о судебном споре Алексея Михеева и ООО «Концессии теплоснабжения». Ресурсоснабжающая организация требовала от индивидуального предпринимателя сначала 166 тысяч рублей в качестве долга за услугу по отоплению. Затем сумма исковых требований была уменьшена, а в настоящее время стороны решают вопрос с долгом посредством мирового соглашения.

Алексей Михеев по итогам декларационной кампании 2018 года был самым богатым среди своих коллег – депутатов облдумы пятого созыва. Справоросс показал доход в размере 78 млн рублей. В собственности на тот момент народного избранника также оказались семь нежилых помещений. Супруга Михеева заработала в 2108 году 20 млн рублей.

Отец Алексея Михеева, экс-депутат Госдумы Олег Михеев, обвиняемый в крупном мошенничестве, с 2017 года находится в розыске.



