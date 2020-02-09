Общество

От самого богатого экс-депутата Волгоградской облдумы требуют новый коммунальный долг

Общество 09.02.2020 10:53
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09.02.2020 10:53


На самого состоятельного депутата Волгоградской облдумы пятого созыва снова подали в суд за коммунальный долг. Как сообщает ИА «Высота 102», в картотеке арбитражного суда Волгоградской области опубликовано сообщение о новом судебном разбирательстве  по иску ООО «УК Управление Жилым Фондом» к Алексею Михееву. Коммунальщики требуют от бывшего народного избранника  246 тысяч рублей задолженности по оплате за содержание и ремонт общего имущества за период с 1 июня по 30 ноября 2019 года и пени. 
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о судебном споре Алексея Михеева и ООО «Концессии теплоснабжения». Ресурсоснабжающая организация требовала от индивидуального предпринимателя сначала 166 тысяч рублей в качестве долга за услугу по отоплению.  Затем сумма исковых требований была уменьшена, а в настоящее время стороны решают вопрос с долгом посредством мирового соглашения. 
Алексей Михеев по итогам декларационной кампании 2018 года был  самым богатым среди своих коллег – депутатов облдумы пятого созыва. Справоросс показал доход в размере 78 млн рублей. В собственности на тот момент народного избранника также оказались семь нежилых помещений. Супруга Михеева заработала в 2108 году 20 млн рублей.
Отец Алексея Михеева, экс-депутат Госдумы Олег Михеев, обвиняемый в крупном мошенничестве, с 2017 года находится в розыске. 

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