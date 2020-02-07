Происшествия 07.02.2020 16:10
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07.02.2020 16:10
Три искореженные иномарки перегородили движение на Второй Продольной магистрали в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, ДТП случилось около 15.30 за остановкой «Лесобаза» по направлению в Кировский район. Сильнее всех досталось «Ford Focus», который вылетел за пределы дороги и врезался в бетонную опору электропередачи. Остальные две легковушки - «Hyundai Elantra» и «Skoda Yeti» - развернуло поперек дороги.
По предварительным данным, погибших в аварии нет. Водители и пассажиры самостоятельно выбрались из машин. У некоторых из них видны кровоподтеки. Обстоятельства происшествия уточняются.
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