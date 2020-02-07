Экономика

Почти 40 тысяч клиентов Сбербанка начали копить на «будущий капитал» при помощи страхования

Экономика 07.02.2020 14:43 Новости компаний
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07.02.2020 14:43 Новости компаний


За год почти 40 тысяч клиентов Сбербанка заключили договоры накопительного страхования жизни (НСЖ) по программе «Будущий капитал». 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, по итогам 2019 года на программу «Будущий капитал» пришлось около 20% от общего количества договоров НСЖ, заключенных клиентами в «Сбербанк страхование жизни». 
Среди регионов с большим отрывом по количеству заключенных договоров по программе лидируют Москва и Московская область. 5% договоров заключено в Краснодарском крае, по 3% — в Ростовской и Самарской областях.
Ольга Монахова, исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка: «Программа "Будущий капитал" позволяет каждому клиенту сформировать накопления на любые цели — на пенсию, улучшение жилищных условий, крупные покупки, дополнительное образование или для передачи сбережений своим детям или внукам. В 70% случаев эту программу выбирают женщины, которые за 6–10 лет планируют накопить 250–500 тыс. рублей. В самое ближайшее время мы представим новые продукты НСЖ, которые будут отвечать самым разным запросам наших клиентов».
Имея договор по программе «Будущий капитал», можно ежегодно получать налоговый вычет. Дополнительно клиентам доступен сервис «Налоговый консультант», который заполнит для клиента декларацию З-НДФЛ и поможет вернуть часть уплаченного налога. Продажи продукта «Будущий капитал» осуществляются во всех отделениях Сбербанка.

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