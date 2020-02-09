Экономика

В Волгограде купеческий дом 19-го века из «очага транспортного узла» не заинтересовал покупателей

Экономика 09.02.2020 09:17
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09.02.2020 09:17


Объект культурного наследия "Жилой купеческий дом" XIX века, расположенный в центре Волгограда на улице им. Михаила Балонина, снова не заинтересовал покупателей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сообщение о результатах торгов, нежилое здание  площадью 281,3 кв.м. продавалось путем публичного предложения. Первоначальная цена была заявлена в сумме 28,5 миллиона рублей. Однако торги не состоялись по причине отсутствия заявок.

Отметим, что купеческий дом уже пытались продать весной 2019 года, но и тогда покупателей на здание не нашлось. В аукционной документации указано, что здание, расположенное на ул. им. Михаила Балонина,11г / Невская, д. 4, включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации под номером 341410130180005. На данный объект культурного наследия охранное обязательство или иной охранный документ не оформлялись.
Историческое здание принадлежит ООО "Автоград", которое в августе 2017 года было признано несостоятельным (банкротом). На тот момент общая сумма кредиторской задолженности общества составляла 124,3 миллиона рублей. В числе требований кредиторов ООО "Автоград" первоначально были включены требования компании "ALCIDE ASSET MANACEMENT S.A." из Панамы на 41,3 миллиона рублей. Однако осенью  2018 года в реестр требований кредиторов были внесены изменения, так как решением суда оффшорную компанию из этого списка исключили. "ALCIDE ASSET MANACEMENT S.A." обжаловала это решение, но арбитражный суд кассационной инстанции оставил жалобу без удовлетворения.
Как ранее сообщало информагентство, ООО "Автоград", владеющее комплексом зданий, расположенных на улице Балонина у автовокзала Волгограда, проиграло судебный спор мэрии Волгограда об изъятии с компенсацией у общества 9 объектов недвижимости для муниципальных нужд под строительства транспортно-пересадочного узла. Среди них 7 одноэтажных зданий, 1 двухэтажное с пристройками по улице Михаила Балонина, 11г, в основном производственного назначения, а также клуб и кафе по улице Невской, 2а. Общая площадь построек составила 6 000 кв. метров, а площадь всего земельного участка, на котором они находились, - 27 941 кв. метр. ООО "Автоград" не устроила предложенная мэрией денежная компенсация.

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