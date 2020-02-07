Расследования

В Волгограде многодетную горе-мать оставили на свободе за гибель сына

Расследования 07.02.2020 12:18
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07.02.2020 12:18


Один год ограничения свободы получила 34-летняя жительница Волжского за гибель собственного малыша. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня по итогам рассмотрения апелляционной жалобы вынесенный ранее обвинительный приговор вступил в силу. Прокуратура настаивала на ужесточении наказания матери за причинение смерти по неосторожности своему ребенку.
Трагедия произошла 5 сентября прошлого года в одном из общежитий Волжского. Мать оставила двоих сыновей, одному из которых 3 года, другому - 10 месяцев, в комнате вместе с пьяным мужем. Младенец, который находился на диване у окна, залез на подоконник, оперся на москитную сетку и, выдавив ее, упал с 5 этажа. От полученных травм ребенок скончался. Свою вину в случившемся женщина признала.
Известно, что в 2011 году супругов лишили родительских прав на 5-летнюю дочь-инвалида. В настоящее время девочка находится под опекой бабушки. Осенью 2019 года, спустя месяц после смерти малыша, аналогичное решение было принято и в отношении другого сына.
Согласно решению суда, осужденная в течение года не имеет право менять место жительства и обязана регулярно являться в специализированные органы.

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