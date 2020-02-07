Расследования 07.02.2020 11:51
0
07.02.2020 11:51
40-летний житель поселка Заволжский Палласовского района идет под суд за приобретение и хранение в целях сбыта крупной партии немаркированной алкогольной продукции. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, прокуратура Палласовского района направила уголовное дело в районный суд. Санкции вмененных статей в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 3 лет.
По версии следствия, в ночь на 2 октября 2019 года обвиняемый приобрел 4000 бутылок немаркированной алкогольной продукции, которые хранил для дальнейшей реализации в родном поселке. В ходе оперативных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов у селянина изъято 2 тысячи литров «левого» алкоголя.
Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками отдела УФСБ России по Волгоградской области в Палласовке совместно с коллегами из районного ОМВД.
Реклама
В Волгограде осудили медика и ее подельников за продажу опасных «уколов красоты»07.02.2020 12:50
Расследования 07.02.2020 12:50
В Волгограде отец-алиментщик предложил деньги приставу и стал уголовником07.02.2020 12:47
Расследования 07.02.2020 12:47
В Волгограде многодетную горе-мать оставили на свободе за гибель сына07.02.2020 12:18
Расследования 07.02.2020 12:18
В полиции Волгограда ждут жертв фирм-застройщиков ЖК «Династия» и «Адмиралтейский»06.02.2020 17:59
Расследования 06.02.2020 17:59
Комментарии 12
В Волгоградской области адвокат и сотрудник Росреестра осуждены за мошенничество06.02.2020 17:57
Расследования 06.02.2020 17:57
Рецидивист из Волжского совершил 86 краж из незапертых квартир и снова попался06.02.2020 15:56
Расследования 06.02.2020 15:56
В Волгограде химику-самоучке дали 10 лет за домашнюю нарколабораторию06.02.2020 12:18
Расследования 06.02.2020 12:18
В Волжском вынесли приговор «пьяной захватчице» детского сада06.02.2020 10:12
Расследования 06.02.2020 10:12
Фанат волгоградского «Ротора» получил реальный срок за организацию избиения болельщиков из Саратова05.02.2020 19:05
Расследования 05.02.2020 19:05
В Волжском раскрыты кражи имущества тепловых сетей05.02.2020 17:53
Расследования 05.02.2020 17:53
Квартет мошенников выслушал приговор за продажу чужой квартиры в центре Волгограда05.02.2020 17:27
Расследования 05.02.2020 17:27
В Волгограде шестерых производителей «левого» алкоголя ждет суд05.02.2020 12:23
Расследования 05.02.2020 12:23
У волгоградской пенсионерки с карты мошенники сняли почти 1,5 миллиона рублей05.02.2020 12:09
Расследования 05.02.2020 12:09
В Волгограде водитель "Мерседеса" выслушал приговор за наезд на судебного пристава04.02.2020 17:48
Расследования 04.02.2020 17:48
В Волгограде будут судить астраханца за партию черной икры и осетровых на 23 млн рублей04.02.2020 12:22
Расследования 04.02.2020 12:22
Реклама