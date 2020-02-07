



40-летний житель поселка Заволжский Палласовского района идет под суд за приобретение и хранение в целях сбыта крупной партии немаркированной алкогольной продукции. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, прокуратура Палласовского района направила уголовное дело в районный суд. Санкции вмененных статей в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 3 лет.

По версии следствия, в ночь на 2 октября 2019 года обвиняемый приобрел 4000 бутылок немаркированной алкогольной продукции, которые хранил для дальнейшей реализации в родном поселке. В ходе оперативных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов у селянина изъято 2 тысячи литров «левого» алкоголя.

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками отдела УФСБ России по Волгоградской области в Палласовке совместно с коллегами из районного ОМВД.



