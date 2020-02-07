Общество

Жители Волгоградской области бросились наверстывать зимние забавы

Общество 07.02.2020 11:44
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07.02.2020 11:44


Небывалое количество снега, который выпал, пожалуй, впервые в регионе за всю зиму,  стало хорошим поводом для жителей области вспомнить традиционные зимние забавы. Если в бесснежный период многие активно катались на коньках, то теперь сам Бог велел – вперед на горки. Как сообщает ИА "Высота 102", парке «Новый город» в Волжском еще в начале зимы оборудовали горку специально для катаний. Но долгое время она была необитаемой из-за отсутствия снега. Зато теперь здесь бьет жизнь ключом. И дети, и молодежь, и горожане старшего возраста с удовольствием катаются здесь на санках, ледянках и ватрушках.
А в Комсомольском саду в Волгограде заработал прокат лыж. Горожане могут пройти по проложенной лыжне в саду или даже опробовать их в лесу в пойме. 
Фото группы Открытый Волжский вконтакте. 

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