



В сквере 8 Марта в центре Волгограда, где в 1942 году фашисты расстреляли более 2,5 тысячи человек, из них свыше 600 евреев, установят памятный знак. Сейчас о кровавых событиях тех дней напоминает закладной камень, который был установлен 13 лет назад.

Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградском еврейском общинном центре, вопрос установки памятного знака в сквере, которые городские власти собираются благоустраивать, накануне обсуждался у главы Волгограда Виталия Лихачева.

В настоящее время создана рабочая группа, в состав которой вошли специалисты-архитекторы, представители еврейской общины. Перед ними поставлена задача разработать проект благоустройства сквера им. 8 Марта и мемориализации памяти жертв Холокоста на сталинградской земле.

Напомним, что в годы Великой Отечественной войны у сквера 8 Марта находилась военная комендатура, вблизи которой были обнаружены две расстрельные ямы - одна для красноармейцев, а вторая - для евреев.





По соседству с закладным камнем есть и братская могила красноармейцев с гранитным памятником. Членам рабочей также предстоит найти пространственное решение для этих двух мемориалов. Отметим, что о запущенном состоянии сквера, который расположен между улицами Кубанской и Чапаева, "Высота 102" ранее сообщала в своих публикациях

Справка. По данным музея-панорамы "Сталинградская битва", напротив сквера имени 8-го Марта располагалась немецкая комендатура. В садике гитлеровцы расстреливали мирных жителей. По многочисленным воспоминаниям и актам комиссии по расследованию злодеяний фашистских захватчиков на территории Сталинградской области, в садике располагалось две ямы. Одна из них стала братской могилой евреев. О второй были захоронены другие мирные жители, расстрелянные фашистами. После окончания боев во вторую могилу были также захоронены солдаты и офицеры 57-й и 64-й армий. Именно они в районе сквера вели бои по ликвидации окружения вражеской группировки. Затем сюда же были перенесены останки из других воинских захоронений Центрального и Дзержинского районов города. Таким образом, число останков, захороненных в сквере, возросло до 2,5 тысячи.

В 1943 году на могиле с останками солдат был построен временный деревянный памятник, который в 1947 году был заменен кирпичным обелиском. В 1959 году по проекту архитектора Б.Г. Гольдмана установлен ныне существующий памятник.

Братская еврейская могила до сих пор отмечена только на геодезических картах. В настоящее время на этом месте находится цветочная клумба.



