Общество 07.02.2020 09:37
2
07.02.2020 09:37
В сквере 8 Марта в центре Волгограда, где в 1942 году фашисты расстреляли более 2,5 тысячи человек, из них свыше 600 евреев, установят памятный знак. Сейчас о кровавых событиях тех дней напоминает закладной камень, который был установлен 13 лет назад.
Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградском еврейском общинном центре, вопрос установки памятного знака в сквере, которые городские власти собираются благоустраивать, накануне обсуждался у главы Волгограда Виталия Лихачева.
В настоящее время создана рабочая группа, в состав которой вошли специалисты-архитекторы, представители еврейской общины. Перед ними поставлена задача разработать проект благоустройства сквера им. 8 Марта и мемориализации памяти жертв Холокоста на сталинградской земле.
Напомним, что в годы Великой Отечественной войны у сквера 8 Марта находилась военная комендатура, вблизи которой были обнаружены две расстрельные ямы - одна для красноармейцев, а вторая - для евреев.
По соседству с закладным камнем есть и братская могила красноармейцев с гранитным памятником. Членам рабочей также предстоит найти пространственное решение для этих двух мемориалов. Отметим, что о запущенном состоянии сквера, который расположен между улицами Кубанской и Чапаева, "Высота 102" ранее сообщала в своих публикациях.
Справка. По данным музея-панорамы "Сталинградская битва", напротив сквера имени 8-го Марта располагалась немецкая комендатура. В садике гитлеровцы расстреливали мирных жителей. По многочисленным воспоминаниям и актам комиссии по расследованию злодеяний фашистских захватчиков на территории Сталинградской области, в садике располагалось две ямы. Одна из них стала братской могилой евреев. О второй были захоронены другие мирные жители, расстрелянные фашистами. После окончания боев во вторую могилу были также захоронены солдаты и офицеры 57-й и 64-й армий. Именно они в районе сквера вели бои по ликвидации окружения вражеской группировки. Затем сюда же были перенесены останки из других воинских захоронений Центрального и Дзержинского районов города. Таким образом, число останков, захороненных в сквере, возросло до 2,5 тысячи.
В 1943 году на могиле с останками солдат был построен временный деревянный памятник, который в 1947 году был заменен кирпичным обелиском. В 1959 году по проекту архитектора Б.Г. Гольдмана установлен ныне существующий памятник.
Братская еврейская могила до сих пор отмечена только на геодезических картах. В настоящее время на этом месте находится цветочная клумба.
Реклама
Волгоградские аптеки проверили на "вирус жадности" после предупреждения Владимира Путина07.02.2020 09:26
Общество 07.02.2020 09:26
В Волгограде из-за снегопада закидали улицы рекордным количеством реагентов07.02.2020 08:18
Общество 07.02.2020 08:18
«ЕвроХим-ВолгаКалий» мобилизует ресурсы для ликвидации последствий сильного снегопада06.02.2020 17:30
Общество 06.02.2020 17:30
Кадастровые инженеры Волгоградской области связали возникшие долги по микрозаймам с утечкой данных Росреестра06.02.2020 16:22
Общество 06.02.2020 16:22
В Волгоградской области завтра пройдут «облавы» на пьяных водителей06.02.2020 16:11
Общество 06.02.2020 16:11
Комментарии 12
В Волжском сняли на видео, как припаркованные авто тормозят уборку улиц06.02.2020 15:40
Общество 06.02.2020 15:40
Проверят три города: в Волгоградскую область нагрянула инспекция фонда ЖКХ06.02.2020 14:32
Общество 06.02.2020 14:32
Комментарии 11
Волгоградцы в снегопад отказываются от личных автомобилей06.02.2020 13:08
Общество 06.02.2020 13:08
Убыль населения Волгоградской области остановят федеральными траншами06.02.2020 12:52
Общество 06.02.2020 12:52
Комментарии 14
В Волгограде назвали районы с самой высокой безработицей06.02.2020 12:18
Общество 06.02.2020 12:18
Волгоградец предложил главе Дзержинского района разобраться с «авгиевыми конюшнями»06.02.2020 11:01
Общество 06.02.2020 11:01
Комментарии 30
В Волгограде возле областной больницы №1 появятся разворотная площадка и прогулочная зона06.02.2020 09:40
Общество 06.02.2020 09:40
«Пью соду»: в Волгоградской области онкобольного без гражданства отказываются лечить06.02.2020 09:26
Общество 06.02.2020 09:26
Комментарии 11
В Волгограде контору из Брянска уличили в неприличной рекламе06.02.2020 09:26
Общество 06.02.2020 09:26
Жителю Волгоградской области грозит тюрьма за нелегальное использование «народного достояния»06.02.2020 08:54
Общество 06.02.2020 08:54
Реклама