Общество

«ЕвроХим-ВолгаКалий» мобилизует ресурсы для ликвидации последствий сильного снегопада

Общество 06.02.2020 17:30
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06.02.2020 17:30


Город Котельниково, как и другие населенные пункты Волгоградской области, испытал на себе воздействие шторма «Петра».
Как сообщает ИА «Высота 102», с вечера 5 февраля по настоящее время город переживает самый сильный в эту зиму снегопад. Сильные осадки - мокрый снег и снег с дождем - затрудняют движение пешеходов по улицам, налипают на деревья и провода, создают заносы из снежной каши на дорогах.  Синоптики прогнозируют дальнейшее понижение температуры, поэтому котельниковцы готовятся к дальнейшим погодным ухудшениям. 
Плохие метеорологические условия не стали препятствием работе на Гремячинского горно-обогатительном комбинате, который строит в Котельниковском районе компания «ЕвроХим-ВолгаКалий». 
Как рассказали информагентству в компании, на ликвидацию последствий снегопада вышли сотрудники и техника «ЕвроХим-ВолгаСервиса». Грейдер и МАЗ с отвалом расчищают от снега территории промплощадки. Еще две машины компания выделила для уборки городских улиц. 
Первая смена сотрудников«ЕвроХим-ВолгаСервиса» приступила к работе в 4.30 часа 5 февраля. В условиях непрекращающегося снегопада только на однууборку Гремячинского горно-обогатительного комбинатапотребовалось 5 часов.
Территорию рудника пришлось очищать дважды. Работы не будут прекращаться на протяжении всего времени снегопада, и на помощь «ЕвроХим-ВолгаСервису» готовы прийти работники и оборудование другого предприятия котельниковской площадки строительства ГОКа – филиала ООО «Новомосковск-ремстройсервис».
 
Ликвидация последствий снегопада потребовала мобилизации сил, и к уборке снега привлечены также дворники и рабочие, которые будут убирать снег вручную.
«Строительство и запуск в эксплуатацию Гремячинского горно-обогатительного комбината – первоочередная задача, которая будет выполнена, несмотря ни на какие погодные катаклизмы, - отметили в пресс-службе компании.– Кроме того, в исполнение добровольно взятых на себя обязательств по повышению качества жизни в регионах присутствия компании «ЕвроХим», предприятие выделяет ресурсы и для уборки снега на улицах города Котельниково».

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