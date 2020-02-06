Происшествия

В Дзержинском районе Волгограда опрокинулась КДМ с песко-соляной смесью (ВИДЕО)

Происшествия 06.02.2020 16:49
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06.02.2020 16:49




Убирают рассыпавшуюся песко-соляную смесь с дороги и поднимают опрокинувшийся "КАМАЗ" в эти минуты на пересечении улиц Ангарской и шоссе Авиаторов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, около 15.30 комбинированную дорожную машину, которая была задействована в обработке дороги реагентом, подрезала легковушка. Водитель КДМ, пытаясь уйти от столкновения, резко затормозил и вывернул руль влево. В результате, грузовик завалился на левый борт. Пострадавших нет. Спецтехника принадлежит коммерческой подрядной организации. На движение транспорта ДТП не повлияло.

Напомним, еще одна авария с участием снегоуборочной техники произошла сегодня в центре Волгограда. Под колеса КДМ, которая в процессе расчистки тротуара ехала задним ходом, попала 59-летняя женщина. Пострадавшую госпитализировали.

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