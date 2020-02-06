Происшествия 06.02.2020 16:19
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06.02.2020 16:19
Сегодня на улице Ленина в центре Волгограда комбинированная дорожная машина во время уборки снега сбила 59-летнюю женщину. Об этом сообщает ИА «Высота 102». ДТП произошло напротив дома №15, расположенного вблизи администрации Волгоградской области.
Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, «в 13.50 женщина зашла в зону работы КДМ, осуществляющей очистку тротуара от снега». «КАМАЗ» двигался задним ходом со скоростью 3-5 километров в час со включенной световой и звуковой сигнализацией. «Водитель сразу же остановил спецтехнику, вызвал медиков, оказал первую помощь», - сообщили в горадминистрации.
Снегопад продолжается в Волгограде с минувшей ночи. На дорогах и тротуарах города работают десятки единиц спецтехники.
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