



Сегодня на улице Ленина в центре Волгограда комбинированная дорожная машина во время уборки снега сбила 59-летнюю женщину. Об этом сообщает ИА «Высота 102». ДТП произошло напротив дома №15, расположенного вблизи администрации Волгоградской области.

Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, «в 13.50 женщина зашла в зону работы КДМ, осуществляющей очистку тротуара от снега». «КАМАЗ» двигался задним ходом со скоростью 3-5 километров в час со включенной световой и звуковой сигнализацией. «Водитель сразу же остановил спецтехнику, вызвал медиков, оказал первую помощь», - сообщили в горадминистрации.

Снегопад продолжается в Волгограде с минувшей ночи. На дорогах и тротуарах города работают десятки единиц спецтехники.



