Здравоохранение

Зимний травматизм: советы страховых представителей ООО « Капитал МС»

Здравоохранение 07.02.2020 08:08 Реклама
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07.02.2020 08:08 Реклама



Ни для кого не секрет, что зима  - это период повышенного травматизма. Причиной часто служит ранее наступление темноты  и особенности погоды. Даже  если зимой отмечается аномально теплая погода, она может сменяться снегопадами и гололедом. Скользкая корка на пешеходных дорогах и проезжей части является причиной чрезвычайных происшествий и росте числа пострадавших от травм, среди которых наиболее часто отмечаются  черепно-мозговая травма, переломы костей конечностей, повреждения связочного аппарата голеностопного и коленного суставов, сочетанная травма. Всегда сопряжены с риском травм  и занятия зимними видами спорта. 
Согласно статистическим данным, на зимний травматизм приходится до 15% заболеваемости с временной утратой трудоспособности. Если все же травма случилась, в ООО "Капитал МС" просят помнить о следующем:

1. При несчастных случаях и травмах гражданам в первую очередь, как правило,  оказывается скорая медицинская помощь. Она  оказывается вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях  в экстренной или неотложной форме.  В соответствии с законодательством  скорая медицинская помощь медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения оказывается гражданам бесплатно, независимо от того, предъявили вы полис или нет.  
Если вы застрахованы в системе ОМС, то эта помощь будет оплачена за счет средств ОМС, если  не застрахованы, потому что не успели это сделать или не имеете права на ОМС ( военнослужащие и лица к ним приравненные в организации оказания медпомощи, некоторые категории иностранных граждан),  то скорая помощь должна быть  оплачена за счет бюджетных средств регионов.

2. Медицинская помощь в экстренной форме при состояниях, представляющих прямую угрозу жизни пациенту,  оказывается любому гражданину не только бесплатно, но и безотлагательно. Отказ в ее оказании не допускается. За нарушение данных требований медицинские организации и медицинские работники несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Если у вас есть полис ОМС, то при травме он покрывает не только вызов скорой медицинской помощи, транспортировку к месту оказания медицинской помощи обезболивание, рентген, гипс, но и необходимые для диагностики компьютерную томографию (КТ) и магниторезонансную томографию (МРТ), операцию с использованием металлоконструкций (штифты, аппарат Илизарова и др.), эндопротезы различных суставов, лекарства  в стационаре, реабилитацию, в рамках которой вам оказывается физиолечение, ЛФК, массаж  и многое другое.
 
4. Если при наличии полиса ОМС ваши права на качественную бесплатную медицинскую помощь, перечисленные выше, нарушаются,  возникают проблемы с ее получением  в необходимом объеме и  в установленные сроки,  незамедлительно обращайтесь   к страховым представителям своей страховой компании, номер телефона которой указан на полисе ОМС.
 
5. Если  у вас нет полиса, то приглашаем Вас  оформить его в Филиале ООО «Капитал МС»  в Волгоградской области.  Адрес   пункта выдачи полисов, ближайшего к вашему месту жительства, можно уточнить по телефону контакт-центра филиала: 8(8442) 55-01-65

Страховые представители ООО "Капитал МС" всегда  на связи с вами8-800-100-81-02 круглосуточно, звонок бесплатный, сайт: www.kapmed.ru
Позаботьтесь о своем здоровье  вместе с Капитал МС!     

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