Зимний травматизм: советы страховых представителей ООО « Капитал МС»

Здравоохранение 07.02.2020 08:08 Реклама
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07.02.2020 08:08 Реклама
Ни для кого не секрет, что зима - это период повышенного травматизма. Причиной часто служит ранее наступление темноты и особенности погоды. Даже если зимой отмечается аномально теплая погода, она может сменяться снегопадами и гололедом. Скользкая корка на пешеходных дорогах и проезжей части является причиной чрезвычайных происшествий и росте числа пострадавших от травм, среди которых наиболее часто отмечаются черепно-мозговая травма, переломы костей конечностей, повреждения связочного аппарата голеностопного и коленного суставов, сочетанная травма. Всегда сопряжены с риском травм и занятия зимними видами спорта.
Согласно статистическим данным, на зимний травматизм приходится до 15% заболеваемости с временной утратой трудоспособности. Если все же травма случилась, в ООО "Капитал МС" просят помнить о следующем:
1. При несчастных случаях и травмах гражданам в первую очередь, как правило, оказывается скорая медицинская помощь. Она оказывается вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях в экстренной или неотложной форме. В соответствии с законодательством скорая медицинская помощь медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения оказывается гражданам бесплатно, независимо от того, предъявили вы полис или нет.
Если вы застрахованы в системе ОМС, то эта помощь будет оплачена за счет средств ОМС, если не застрахованы, потому что не успели это сделать или не имеете права на ОМС ( военнослужащие и лица к ним приравненные в организации оказания медпомощи, некоторые категории иностранных граждан), то скорая помощь должна быть оплачена за счет бюджетных средств регионов.
2. Медицинская помощь в экстренной форме при состояниях, представляющих прямую угрозу жизни пациенту, оказывается любому гражданину не только бесплатно, но и безотлагательно. Отказ в ее оказании не допускается. За нарушение данных требований медицинские организации и медицинские работники несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Если у вас есть полис ОМС, то при травме он покрывает не только вызов скорой медицинской помощи, транспортировку к месту оказания медицинской помощи обезболивание, рентген, гипс, но и необходимые для диагностики компьютерную томографию (КТ) и магниторезонансную томографию (МРТ), операцию с использованием металлоконструкций (штифты, аппарат Илизарова и др.), эндопротезы различных суставов, лекарства в стационаре, реабилитацию, в рамках которой вам оказывается физиолечение, ЛФК, массаж и многое другое.
4. Если при наличии полиса ОМС ваши права на качественную бесплатную медицинскую помощь, перечисленные выше, нарушаются, возникают проблемы с ее получением в необходимом объеме и в установленные сроки, незамедлительно обращайтесь к страховым представителям своей страховой компании, номер телефона которой указан на полисе ОМС.
5. Если у вас нет полиса, то приглашаем Вас оформить его в Филиале ООО «Капитал МС» в Волгоградской области. Адрес пункта выдачи полисов, ближайшего к вашему месту жительства, можно уточнить по телефону контакт-центра филиала: 8(8442) 55-01-65
Страховые представители ООО "Капитал МС" всегда на связи с вами: 8-800-100-81-02 круглосуточно, звонок бесплатный, сайт: www.kapmed.ru
Позаботьтесь о своем здоровье вместе с Капитал МС!
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