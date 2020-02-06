РУСАЛ – глобальный лидер в климатическом рейтинге CDP





РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Московской бирже RUAL), один из крупнейших в мире производителей алюминия, признан глобальным лидером в международном рейтинге Carbon Disclosure Project (CDP) по работе с климатическими рисками по всей цепочке поставок.

Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании, результат рейтинга демонстрирует высокую эффективность стратегии РУСАЛа по снижению выбросов парниковых газов, управлению климатическими рисками и информационной открытости в этой сфере. РУСАЛ вошел в число 160 компаний-лидеров рейтинга CDP из более чем 4800 участников, активно работающих с поставщиками для снижения климатических рисков, став первой компанией алюминиевой отрасли в мире, получившей этот высокий рейтинг.

«РУСАЛ последовательно реализует долгосрочную стратегию в области ответственного отношения к изменениям климата, при этом углеродный след нашей продукции один из самых низких в мире. Почетно, что эти достижения получают признание экспертного сообщества на международном уровне. Работая с большим количеством поставщиков электроэнергии, топлива, сырья и других материалов, РУСАЛ следует собственному «Кодексу делового партнера» и системе требований к поставщикам. В этих документах, помимо прочего, принимаются во внимание экологические и социальные риски, связанные с цепочкой поставок, стандарты качества продукции, что соответствует лучшим международным практикам», – отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.