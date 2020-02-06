Проверят три города: в Волгоградскую область нагрянула инспекция фонда ЖКХ





В Волгоградскую область прибыла рабочая группа государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ. Как сообщили ИА «Высота 102» в госкорпорации, специалисты Фонда ЖКХ осуществляют мониторинг реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, деятельности регионального фонда капремонта, а также выполнения условий предоставления финансовой поддержки за счет средств фонда, предусмотренных статьей 14 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию ЖКХ». Проверки пройдут в Волгограде, Волжском и Калаче-на-Дону.

Напомним, осенью прошлого года комитет строительства Волгоградской области подвергли критике в фонде ЖКХ за затягивание конкурсных процедур по приобретению квартир для жителей аварийных домов. Однако к концу года чиновники исправились и смогли уложиться в сроки. Между тем, последние несколько лет регион находился в «черном списке» госкорпорации из-за жалоб новоселов на качество жилья, построенного для переселенцев из аварийных домов. Только в середине прошлого года Волгоградская область перестала фигурировать в перечне регионов, где жилье сдают с недоделками и браком.



