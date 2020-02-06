Происшествия 06.02.2020 08:55
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06.02.2020 08:55
Нетрезвый гражданин пробил головой стекло на входной двери в магазин «Покупочка». Как сообщает ИА «Высота 102», инцидент имел место сегодня около 7 утра на улице Мира в Волжском. По свидетельству очевидцев, мужчина буквально «щучкой» нырнул в оконное пространство. В произошедшем разбирается полиция.
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