На восстановление движения трамваев в Волгограде ушло четыре часа

Общество 05.02.2020 11:48
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05.02.2020 11:48
В Волгограде закончены технические работы на ветке трамвая №13. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, движение восстановили в 11.10. Напомним, сбой в расписании общественного транспорта произошел сегодня в семь часов утра из-за технической неисправности. На время работы специалистов МУП «Метроэлектротранс» движение электротранспорта по маршруту осуществлялось в границах "Депо№ 5"-" Матросова». Дополнительно был запущен специальный подвозной автобусный маршрут от "Депо №5" до остановки «Монолит» с бесплатным проездом.
Из-за проблем с транспортом вагоны шли переполненные, на остановках скопилось значительное количество пассажиров. Напомним, это уже не первая нештатная ситуация на трамвайном маршруте №13.
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