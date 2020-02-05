В Волгограде ночью подлатали Астраханский мост

Общество 05.02.2020 10:00
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05.02.2020 10:00
В ночь с 4 на 5 февраля сотрудники муниципального предприятия ДСЭР «Советского района» провели ямочный ремонт наиболее изношенных участков на Астраханском мосту. Устранение аварийно-опасных участков – временная мера, применяемая в межсезонье на тех городских магистралях, восстановление которых запланировано в теплое время года, пояснили ИА "Высота 102" в администрации города.
Проезжая часть моста, соединяющего Центральный и Ворошиловский районы, капитально не ремонтировалась свыше 15 лет, в результате чего пришла в неудовлетворительное состояние, что вызывало справедливые нарекания горожан. «Основной объем работ мы выполняем ночью, в период наименьшего трафика, чтобы минимизировать неудобства для горожан. Особое внимание в ходе работы уделяем крайним правым полосам, по которым организовано движение общественного транспорта», - рассказал Вадим Шурховецкий, прораб МУП «ДСЭР Советского района».
В текущем году в порядок приведут еще порядка 40 дорог, в том числе проезжую часть на Астраханском мосту. Конкурсные процедуры по выбору подрядной организации на восстановление покрытия на всех объектах были завершены в конце прошлого года, что позволит исполнителю выйти на Астраханский мост сразу же с наступлением благоприятной погоды.
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