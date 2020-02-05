Ученики сельской школы в Волгоградской области пили опасную воду

Общество 05.02.2020 08:16
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05.02.2020 08:16
Руководству Еланского района Волгоградской области дали полгода на обеспечение финансирования мероприятий для устранения нарушений санитарного законодательства в сельской школе. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, качество питьевой воды в Терновской средней школе не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям.
По ранее выданному предписанию нарушения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов не устранены.
В связи с этим ведомство обратилось в суд с иском об устранении нарушений требований санитарных правил и нормативов к администрации Еланского муниципального района Волгоградской области и МБОУ «Терновская средняя школа».
Решением Еланского районного суда, вступившем в законную силу, исковые требования Управления удовлетворены. Если чиновникам дали на выполнение решения суда полгода, то в сельской школе должны выполнить все мероприятия в срок, не превышающий девяти месяцев.
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