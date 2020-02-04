Расследования

В Волгограде водитель "Мерседеса" выслушал приговор за наезд на судебного пристава

Расследования 04.02.2020 17:48
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04.02.2020 17:48


К 2 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен 26-летний житель Волгограда за применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такой приговор сегодня вынес Краснооктябрьский районный суд.
Установлено, что 26 декабря 2018 года судебный пристав-исполнитель прибыл к месту жительства фигуранта уголовного дела для принудительного изъятия имущества в рамках возбужденного исполнительного производства о взыскании штрафов за многочисленные нарушения правил дорожного движения.
Не желая передавать транспортное средство на ответственное хранение, мужчина совершил наезд на автомобиле марки "Мерседес" на сотрудника службы судебных приставов. В результате судебный пристав получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб левого коленного сустава.
Вину в содеянном подсудимый не признал.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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