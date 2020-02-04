Здравоохранение

В Волгоградской области закрылись на карантин шесть школ

Здравоохранение 04.02.2020 08:16
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04.02.2020 08:16


Однако эпидемии в регионе нет, заверяют в управлении Роспотребнадзора. По информации ведомства, сообщает ИА «Высота 102», так, за период с 27 января по 2 февраля за медицинской помощью обратилось 16,8 тысяч человек, из них 3,8% лечились  в условиях инфекционных стационаров, остальные пациенты – в поликлиниках  и на дому.
Показатель заболеваемости населения области составил 67,2 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 59%. 
По данным еженедельных лабораторных исследований заболеваемость в большинстве случаев вызвана респираторными вирусами и вирусом гриппа типа В. Всего с начала эпидемического сезона 2019-2020 выявлено и лабораторно подтверждено 98 случаев гриппа (0,04% от всех случаев острых респираторных инфекций).
С целью снижения распространения заболеваемости среди детей школьного возраста на прошедшей неделе в области полностью приостанавливался образовательный процесс в 6 школах (0,8% от общего количества школ): в Октябрьском, Светлоярском, Быковском, Дубовском, Урюпинском районах. Частично была приостановлена учеба для учащихся 96 классов в 39 школах области.

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