Расследования 03.02.2020 16:24
1
03.02.2020 16:24
16 лет колонии строгого режима получил 35-летний водитель маршрутки, который изнасиловал школьницу. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе Волгоградского областного суда, приговор Хайялу Мамедову огласил Городищенский районный суд. После выхода из тюрьмы ему ограничат свободу еще на один год.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
Гражданский иск прокурора района, заявленный в интересах малолетней потерпевшей о взыскании морального вреда на сумму 500 тысяч рублей, удовлетворен в полном объеме.
Как установлено в ходе следствия, 1 февраля 2019 года Мамедов, проезжая на автомобиле "Газель" по рабочему поселку Городище, увидел 13-летнюю девочку, которая возвращалась с учёбы домой. Он попросил ребенка показать ему дорогу, но это был лишь предлог. Как только школьница оказалась в салоне машины, маршрутчик вывез её на окраину населенного пункта и надругался над ней.
На стадии расследования свою вину в содеянном злоумышленник категорически не признавал, утверждая, что лишь покатал ребенка на своей машине. Однако результаты комплексной психолого-психиатрической и генетической экспертиз подтвердили, что Мамедов виновен в преступлении.
Реклама
Житель Урюпинска Волгоградской области навсегда изуродовал лицо бывшей жены03.02.2020 13:03
Расследования 03.02.2020 13:03
Конвейер смертей: в Ерзовке Волгоградской области продолжаются убийства собак02.02.2020 22:32
Расследования 02.02.2020 22:32
Комментарии 94
В Волгоградской области любителя бесплатных виски и колбасок приговорили к 200 часам работ02.02.2020 21:32
Расследования 02.02.2020 21:32
Центральный суд Волгограда арестовал подозреваемого в убийстве 16-летнего студента31.01.2020 16:21
Расследования 31.01.2020 16:21
«Люди – вы сволочи?»: в Ерзовке Волгоградской области травят крысиным ядом чипированных собак (ВИДЕОШОК)31.01.2020 08:39
Расследования 31.01.2020 08:39
Комментарии 14
В Волгоградской области виновному в смерти человека вынесли приговор по вердикту присяжных30.01.2020 15:20
Расследования 30.01.2020 15:20
Директора известной в Волгограде фирмы подозревают в крупной неуплате налогов30.01.2020 07:34
Расследования 30.01.2020 07:34
Комментарии 37
В Волгограде выстрелами остановили наркоторговца, ранившего ножом спецназовца29.01.2020 12:05
Расследования 29.01.2020 12:05
Комментарии 12
В Волгограде двое мигрантов осуждены за применение насилия в отношении полицейского29.01.2020 12:00
Расследования 29.01.2020 12:00
"Ожоги лица с частичной потерей носа": в Волгограде медсестра ответит за нанесенные младенцу увечья28.01.2020 13:00
Расследования 28.01.2020 13:00
В Волгограде двое осужденных за неуплату налогов бизнесменов станут беднее на 11,4 млн рублей28.01.2020 12:48
Расследования 28.01.2020 12:48
В Волгограде военных подозревают в крупном хищении27.01.2020 19:44
Расследования 27.01.2020 19:44
Комментарии 10
В Волгограде супругов-риэлторов осудили за отъем квартир у пьющих хозяев27.01.2020 16:36
Расследования 27.01.2020 16:36
Угонщик 14 автомобилей «Toyota» и «Lexus» предстанет перед судом в Волгоградской области27.01.2020 15:40
Расследования 27.01.2020 15:40
Кладбищенские войны в Волгограде могут обернуться уголовным делом24.01.2020 21:50
Расследования 24.01.2020 21:50
Комментарии 19
Реклама