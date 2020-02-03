



16 лет колонии строгого режима получил 35-летний водитель маршрутки, который изнасиловал школьницу. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе Волгоградского областного суда, приговор Хайялу Мамедову огласил Городищенский районный суд. После выхода из тюрьмы ему ограничат свободу еще на один год.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.