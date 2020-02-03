Расследования

В Волгоградской области маршрутчик за изнасилование школьницы получил 16 лет тюрьмы

Расследования 03.02.2020 16:24
1
03.02.2020 16:24


16 лет колонии строгого режима получил 35-летний водитель маршрутки, который изнасиловал школьницу. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе Волгоградского областного суда, приговор Хайялу Мамедову огласил Городищенский районный суд. После выхода из тюрьмы  ему ограничат свободу еще на один год.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
Гражданский иск прокурора района, заявленный в интересах малолетней потерпевшей о взыскании морального вреда на сумму 500 тысяч рублей,  удовлетворен в полном объеме.
Как установлено в ходе следствия, 1 февраля 2019 года Мамедов, проезжая на автомобиле "Газель" по рабочему поселку Городище, увидел 13-летнюю девочку, которая возвращалась с учёбы домой. Он попросил ребенка показать ему дорогу, но это был лишь предлог. Как только школьница оказалась в салоне машины, маршрутчик вывез её на окраину населенного пункта и надругался над ней.
На стадии расследования свою вину в содеянном злоумышленник категорически не признавал, утверждая, что лишь покатал ребенка на своей машине. Однако результаты комплексной психолого-психиатрической и генетической  экспертиз подтвердили, что Мамедов  виновен в преступлении.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбрать стоматологию

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Квартиры с ремонтом от застройщика!
Расследования
03.02.2020 13:03
Расследования 03.02.2020 13:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.02.2020 22:32
Расследования 02.02.2020 22:32
Комментарии 94

0
Далее
Расследования
02.02.2020 21:32
Расследования 02.02.2020 21:32
Комментарии 1

0
Далее
Расследования
31.01.2020 16:21
Расследования 31.01.2020 16:21
Комментарии 1

0
Далее
Расследования
31.01.2020 08:39
Расследования 31.01.2020 08:39
Комментарии 14

0
Далее
Расследования
30.01.2020 15:20
Расследования 30.01.2020 15:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.01.2020 07:34
Расследования 30.01.2020 07:34
Комментарии 37

0
Далее
Расследования
29.01.2020 12:05
Расследования 29.01.2020 12:05
Комментарии 12

0
Далее
Расследования
29.01.2020 12:00
Расследования 29.01.2020 12:00
Комментарии 8

0
Далее
Расследования
28.01.2020 13:00
Расследования 28.01.2020 13:00
Комментарии 9

0
Далее
Расследования
28.01.2020 12:48
Расследования 28.01.2020 12:48
Комментарии 4

0
Далее
Расследования
27.01.2020 19:44
Расследования 27.01.2020 19:44
Комментарии 10

0
Далее
Расследования
27.01.2020 16:36
Расследования 27.01.2020 16:36
Комментарии 1

0
Далее
Расследования
27.01.2020 15:40
Расследования 27.01.2020 15:40
Комментарии 7

0
Далее
Расследования
24.01.2020 21:50
Расследования 24.01.2020 21:50
Комментарии 19

0
Далее

Лента новостей

18:01
Половина потребительских кредитов в Поволжском банке Сбербанка в 2019 году выдана онлайнСмотреть фотографии
17:07
В Волгограде хотят снести еще 30 гаражейСмотреть фотографии
16:24
В Волгоградской области маршрутчик за изнасилование школьницы получил 16 лет тюрьмыСмотреть фотографии
16:09
Директор фирмы расплатилась за взятку чиновнику администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:45
Разрушение исторического строения винных складов в Волгограде «пахнет» уголовным делом Смотреть фотографииCмотреть видео
15:27
В Волгоградской области обнаружили мертвым 16-летнего подросткаСмотреть фотографии
15:04
Волгоградская область среди регионов ЮФО - самая отстающая по росту реальной зарплатыСмотреть фотографии
13:43
В селе Волгоградской области бешеная лисица покусала собакуСмотреть фотографии
13:31
Доцент Волгоградского ВУЗа уличен в систематическом получении взятокСмотреть фотографии
13:03
Житель Урюпинска Волгоградской области навсегда изуродовал лицо бывшей женыСмотреть фотографии
12:13
В волгоградских аптеках жалуются на дефицит медицинских масок у поставщиковСмотреть фотографии
10:53
Водитель чудом выжил: в Волгограде машину «намотало» на столбСмотреть фотографии
10:44
В Волгограде обещают построить за год 13 очистных сооружений для ливневокСмотреть фотографии
10:32
Юные котельниковцы определили своих героев: в число наиболее почитаемых людей вошли участники Великой Отечественной войны, хлеборобы и донские казакиСмотреть фотографии
10:27
Задолжавшему за воду 70 тысяч рублей волгоградцу вручили решетоСмотреть фотографии
10:10
Роспотребнадзор выпустил тревожный видеоролик про короновирусСмотреть фотографии
09:59
Клиническая больница «РЖД-Медицина» Волгограда открыла новое подразделениеСмотреть фотографии
09:26
В Кировском районе Волгограда потушили пожар на стройке ЖК "Европейский"Смотреть фотографии
09:16
Ветераны АО «КАУСТИК» провели для школьников экскурсию по «Маршруту Памяти»Смотреть фотографии
08:40
Спикер Госдумы РФ отправит в Волгоградскую область депутатов спасать регион от вымиранияСмотреть фотографии
22:32
Конвейер смертей: в Ерзовке Волгоградской области продолжаются убийства собакСмотреть фотографииCмотреть видео
21:32
В Волгоградской области любителя бесплатных виски и колбасок приговорили к 200 часам работСмотреть фотографии
17:52
Появилось сообщение о госпитализации в Волгограде китайца с подозрением на короновирусСмотреть фотографии
17:41
Сюрприз погоды: в Волгоградской области в феврале выросли грибыСмотреть фотографии
16:29
Ветеран контрразведки из Быковского района Волгоградской области отмечает 90-летний юбилейСмотреть фотографии
16:05
Традициям верны: нефтяники почтили память защитников СталинградаСмотреть фотографии
16:04
В Волгограде прокурор запросил для фигуранта "собачьего" дела 2,5 года колонииСмотреть фотографииCмотреть видео
13:32
На дороге в Волгограде сгорела фура со стекловатойСмотреть фотографии
12:50
Волгоградская область вошла в число вымирающих регионов РоссииСмотреть фотографии
11:47
Разбита «в хлам»: волгоградец взыскал с коммунальщиков ущерб за уничтоженную глыбой льда иномаркуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 