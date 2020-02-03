Доцент Волгоградского ВУЗа уличен в систематическом получении взяток

Борьба с коррупцией 03.02.2020 13:31
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03.02.2020 13:31
Уголовное дело по подозрению в коррупционном преступлении возбуждено в отношении кандидата технических наук, доцента одной из кафедр Института архитектуры и строительства ВолГТУ, сообщает ИА «Высота 102».
По информации и.о. руководителя СО по Ворошиловскому району СУ СКР по Волгоградской области Альбины Мальсаговой, преподаватель ВУЗа подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за заведомо незаконные действия). По данным следствия, подозреваемый неоднократно получал от студентов незаконные денежные вознаграждения за постановку им положительных оценок по государственным междисциплинарным экзаменам и преддипломным практикам. Сумма взяток варьировалась от 11 до 13 тысяч рублей, часть из которых перечислялась безналичным банковским переводом. По предварительным подсчетам преступный заработок доцента составил 35 тысяч рублей. Следствие не исключает, что будут установлены иные эпизоды преступной деятельности научного сотрудника опорного университета. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции районного подразделения МВД.
По данным ИА «Высота 102», речь может идти о доценте кафедры «Гидротехнические и земляные сооружения» Института архитектуры и строительства ВолГТУ.
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