В Волгограде ночью загорелся «Лэнд Крузер Прадо»

Происшествия 03.02.2020 07:08
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03.02.2020 07:08
Возгорание автомобиля «Лэнд Крузер Прадо» произошло накануне глубокой ночью в Советском районе Волгограда, на улице Терешковой, сообщает ИА «Высота 102». Причины происшествия пока не установлены.
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