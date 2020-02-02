Волгоградская область вошла в число вымирающих регионов России

Федеральные новости 02.02.2020 12:50
5
02.02.2020 12:50
Наибольшая убыль населения на 1 января 2020 отмечена в трех федеральных округах - Приволжском (110,8 тысячи человек), Сибирском (54,2 тысячи) и Дальневосточном (21,3 тысячи). Такие данные, как сообщает ИА «Высота 102», сегодня приводит «Российская газета» со ссылкой на Росстат.
Наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской области – 19 тысяч человек, Омской -17,6 тысячи, Кемеровской областях - 16,5 тысячи и Волгоградской области - 15,8 тысячи человек, Алтайском крае -15,8 тысячи человек.
При этом наибольший рост населения отмечен в Северо-Кавказском федеральном округе (62 тысячи), Центральном (61,4 тысячи человек), Южном (11,6 тысячи), Уральском (10,4 тысячи) и Северо-Западном федеральном округе (5,2 тысячи человек).
По регионам статистика такая: наибольший рост населения наблюдается в Московской области – 88 тысячи человек, Москве - 77,2 тысячи, Тюменской области - 31,8 тысячи, Краснодарском крае - 29,6 тысячи и Ленинградской области - 28,5 тысячи человек.
Росстат сообщает, что по итогам 2018 года первые места по относительной рождаемости занимали Чеченская Республика, Республики Тыва, Ингушетия, Дагестан и Алтай. А в «хвосте» списка находились Смоленская и Тульская области, Республика Мордовия, Тамбовская и Ленинградская области.
По числу смертей на 1000 жителей лидировали в 2018 году Псковская, Тверская, Новгородская, Тульская и Ивановская области. А меньше всего умирали в Ханты-Мансийском округе, Республике Дагестан, Ямало-Hенецком округе, в Чечне и Ингушетии.
Реклама
В России зафиксированы первые два случая коронавируса31.01.2020 18:13
Федеральные новости 31.01.2020 18:13
Комментарии 11
Волгоградская область из-за автомошенников скатилась в рейтинге страховщиков30.01.2020 17:07
Федеральные новости 30.01.2020 17:07
Коронавирус близко: Роспотребнадзор направил в Волгоградскую область рекомендации по обороне28.01.2020 12:29
Федеральные новости 28.01.2020 12:29
Комментарии 11
Волгоградскому облизбиркому предстоит ударно потрудиться перед голосованием за Конституцию27.01.2020 19:09
Федеральные новости 27.01.2020 19:09
В Москву по делу Михаила Музраева привезут двух преступников из Волгограда24.01.2020 08:18
Федеральные новости 24.01.2020 08:18
Комментарии 22
Нешуточно промежуточно: ученые поделились результатами работы над проектом века для Волго-Ахтубинской поймы21.01.2020 16:39
Федеральные новости 21.01.2020 16:39
Комментарии 21
Волгоградка Елена Исинбаева не уехала из Швейцарии ради Конституции20.01.2020 09:30
Федеральные новости 20.01.2020 09:30
Комментарии 19
Волгоградская область по уровню доходов населения заняла 69-ое место из 8519.01.2020 13:10
Федеральные новости 19.01.2020 13:10
Комментарии 10
Бывший главврач Волгоградского перинатального центра занял высокий пост в Башкирии16.01.2020 17:37
Федеральные новости 16.01.2020 17:37
Две Елены из Волгограда помогут Владимиру Путину поправить Конституцию РФ16.01.2020 08:22
Федеральные новости 16.01.2020 08:22
Комментарии 47
Волгоградец возглавил министерство ЖКХ на Сахалине15.01.2020 17:45
Федеральные новости 15.01.2020 17:45
Брошу все и уеду в Ульяновск: Волгоград выделился самой маленькой зарплатой среди крупных региональных центров14.01.2020 13:25
Федеральные новости 14.01.2020 13:25
Комментарии 24
Федералы назвали волгоградцам срок избавления от пробок на злополучном жд-переезде12.01.2020 13:55
Федеральные новости 12.01.2020 13:55
Уезжают в поисках лучшей доли: Волгоградская область стала лидером по оттоку населения среди регионов ЮФО11.01.2020 13:07
Федеральные новости 11.01.2020 13:07
Комментарии 54
Правительство РФ выделило Волгоградской области 2 миллиарда рублей на новый корпус онкологии06.01.2020 21:46
Федеральные новости 06.01.2020 21:46
Реклама