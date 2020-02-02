Волгоградская область вошла в число вымирающих регионов России





Наибольшая убыль населения на 1 января 2020 отмечена в трех федеральных округах - Приволжском (110,8 тысячи человек), Сибирском (54,2 тысячи) и Дальневосточном (21,3 тысячи). Такие данные, как сообщает ИА «Высота 102», сегодня приводит «Российская газета» со ссылкой на Росстат.

Наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской области – 19 тысяч человек, Омской -17,6 тысячи, Кемеровской областях - 16,5 тысячи и Волгоградской области - 15,8 тысячи человек, Алтайском крае -15,8 тысячи человек.

При этом наибольший рост населения отмечен в Северо-Кавказском федеральном округе (62 тысячи), Центральном (61,4 тысячи человек), Южном (11,6 тысячи), Уральском (10,4 тысячи) и Северо-Западном федеральном округе (5,2 тысячи человек).

По регионам статистика такая: наибольший рост населения наблюдается в Московской области – 88 тысячи человек, Москве - 77,2 тысячи, Тюменской области - 31,8 тысячи, Краснодарском крае - 29,6 тысячи и Ленинградской области - 28,5 тысячи человек.

Росстат сообщает, что по итогам 2018 года первые места по относительной рождаемости занимали Чеченская Республика, Республики Тыва, Ингушетия, Дагестан и Алтай. А в «хвосте» списка находились Смоленская и Тульская области, Республика Мордовия, Тамбовская и Ленинградская области.

По числу смертей на 1000 жителей лидировали в 2018 году Псковская, Тверская, Новгородская, Тульская и Ивановская области. А меньше всего умирали в Ханты-Мансийском округе, Республике Дагестан, Ямало-Hенецком округе, в Чечне и Ингушетии.



