Фельдмаршал Паулюс - командующему Сталинградским фронтом Еременко: благодарен судьбе, что проиграл именно такому человеку

"День 2 февраля для нашей семьи, как и для всех детей генералов и маршалов, солдат и офицеров, принесших победу в Сталинградской битве, - великий день ", - поделилась с журналистами ИА "Высота 102" дочь легендарного полководца Татьяна Еременко.

"В том массовом героизме, которое проявляли наши солдаты в сражении под Сталинградом, есть доля участия и моего отца, Андрея Ивановича Еременко. Ведь он был не только одним из воинов, он был командующим всеми войсками и от его действий, конечно, немало зависело, - рассказала дочь полководца. - И, несмотря на справедливую горечь от того, что в заключительном этапе эпопеи, вошедшей в историю под именем Сталинградской битвы, ему участвовать не довелось. Андрей Иванович тем не менее почувствовал огромное облегчение от понимания того, что его долг перед человечеством, тот долг, который возлагается на человека с момента его рождения, ему удалось выполнить".

Интересный факт, о котором мало кто знает. Сталин при разговоре с Ерёменко успокоил его: "Что Вы волнуетесь, Вы в Сталинградской битве сыграли главную роль, мы это знаем, теперь может любой добивать привязанного зайца. Мы на Вас возлагаем более важную задачу: ударом на Ростов отразить кавказскую группировку противника", - рассказывает Татьяна Еременко.

В 50-е годы прошлого столетия Георгий Константинович Жуков, бывший тогда министром Обороны Советского Союза, в своём выступлении на большом приёме ЦК и Совета Министров БССР в Минске, устроенном после проведения больших манёвров, где присутствовали все командующие войсками округов, командующие родов войск, начальники академий, работники Генерального штаба и другие лица из высшего генералитета Советской Армии, сказал: "Нужно установить раз навсегда историческую правду о Сталинградской битве. Мы Сталинград приписывали многим, это неправильно, нужно исправить это положение. Настоящий творец и главный герой Сталинграда Андрей Иванович Ерёменко — Маршал Советского Союза. Вот кто вынес на своих плечах Сталинград. Прошу поднять бокалы и выпить до дна за главного героя Сталинграда — Ерёменко Андрея Ивановича". Эти слова вызвали бурные аплодисменты и возгласы "правильно, правильно".

"Многие меня поздравляли с победой, - вспоминал Андрей Иванович. - С какой победой? — задавал я им вопрос. Да как же, - отвечали они. - Жуков вернул вам ваш Сталинград — разве это не победа? Вернуть чужое, да ещё связанное со славой, не так легко и просто, но Жуков это сделал. От этого жеста его авторитет поднялся неизмеримо."

Очень примечательной с точки зрения внутреннего драматизма и психологии была послевоенная личная встреча генерала армии Ерёменко с фельдмаршалом Паулюсом в 1953 году. Провожая Андрея Ивановича к машине после 3-х часовой беседы, бывший командующий 6-й полевой армией вторично признал своё поражение. При прощании он сказал, что благодарен судьбе, что проиграл именно такому командующему и такому человеку.

Татьяна Еременко говорит, что потомки полководцев будут все делать для того, чтобы не переписывалась великая история великой Победы. Она убеждена, что даже через века человечество никогда не забудет героических дней Сталинградской битвы, предрешивших исход войны.