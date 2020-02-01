В Волгограде на Аллее Героев почтили память защитников Сталинграда





Сегодня на Аллее Героев у Вечного огня ветераны, первые лица региона, руководители силовых служб, общественники и школьники почтили память защитников Сталинграда. Как сообщает ИА «Высота 102», акция приурочена к 77-летию окончания Сталинградской битвы.





В рамках празднования годовщины Победы под Сталинградом в Волгоградской области на этих выходных запланированы десятки мероприятий. Как отметили в пресс-службе администрации региона, это концертные программы, встречи с ветеранами, уроки мужества, выставки, спортивные соревнования и многое другое. Кульминацией праздничной программы 2 февраля в 21.00 станет фейерверк у интерактивного музея «Россия — моя история».



