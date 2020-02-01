От Сталинграда - до Великой Победы

В Волгограде на Аллее Героев почтили память защитников Сталинграда

От Сталинграда - до Великой Победы 01.02.2020 11:59
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01.02.2020 11:59


Сегодня на Аллее Героев у Вечного огня  ветераны, первые лица региона, руководители силовых служб, общественники и школьники почтили память защитников Сталинграда. Как сообщает ИА «Высота 102», акция приурочена  к 77-летию окончания Сталинградской битвы.


В рамках празднования годовщины Победы под Сталинградом в Волгоградской области на этих выходных запланированы десятки мероприятий. Как отметили в пресс-службе администрации региона, это концертные программы, встречи с ветеранами, уроки мужества, выставки, спортивные соревнования и многое другое. Кульминацией праздничной программы 2 февраля в 21.00 станет фейерверк у интерактивного музея «Россия — моя история».


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