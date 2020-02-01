



Отдел строительства и землепользования администрации Дзержинского района Волгограда отчитался об успешном демонтаже сборно-разборных информационных конструкций, расположенных на ограждениях и фасадах домов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информационное сообщение районной администрации, работы были выполнены в рамках исполнения постановления администрации Волгограда «Об утверждении Порядка размещения и содержания информационных конструкций в Волгограде». Теперь конструкций, нарушающих указанный Порядок нет на ул. Новодвинская, 24, ул. Качинцев, 89, ул. им. Полоненко, 9,11; ул. им. Полины Осипенко (напротив дома № 4).

Впереди у сотрудников районной администрации, по всей видимости, работы предстоит очень много. На очереди под снос, как уже сообщало информагентство, сразу несколько объектов, которые администрация Дзержинского района признала самовольными постройками. Это торговый павильон на Симонова, 28а, металлическая конструкция с надписью «Дрим» на шоссе Авиаторов на повороте к поселку Гумрак, восемь разноцветных гаражей на ул. Нильской у здания №1, а также конюшни в «Сосновом бору».





Накануне администрация района все же добилась в суде снятия запрета на снос конюшен. Напомним, что 27 января Дзержинский районный суд вынес определение о принятии мер предварительной защиты, приостановив до судебного разбирательства распоряжение районной администрации по демонтажу объектов конного клуба «Соснового бора». Однако в этот же день глава Дзержинского района Сергей Таций подал в районный суд частную жалобу с требованием отменить меры предварительной защиты «Соснового бора».





Суд 31 января жалобу оперативно рассмотрел и встал на сторону чиновника, фактически дав добро на снос конюшен. Примечательно, что судебный процесс по делу о демонтаже этих объектов был назначен на 20 февраля. Однако с учетом нового решения суда, к этому времени, возможно, защищать будет уже нечего.

Напомним, 27 января чиновникам не удалось реализовать распоряжение районной администрации о демонтаже построек конного клуба гостинично-развлекательного комплекса на Ангарской. Демонтаж конюшни силами муниципалитета пришлось отложить, хотя к комплексу уже была стянута техника. Тогда конюшни «Соснового бора» спасло решение суда о приостановлении демонтажа до рассмотрения дела по существу и вступления решения суда в законную силу. По данным «Высоты 102», коней и коров из конюшен не вывезли. Там продолжают находиться порядка 25 животных. Тем временем, волгоградцы продолжают собирать подписи против сноса конюшен. На данный момент проголосовали почти 14 тысяч человек.

Отметим, что администрация Дзержинского района решила снести не только конюшни «Соснового бора», но и весь комплекс целиком. Дело о демонтаже других объектов, в числе которых гостиничные домики, ресторан и другие постройки, находится на рассмотрении арбитражного суда Волгоградской области.



