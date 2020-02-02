Общество

Разбита «в хлам»: волгоградец взыскал с коммунальщиков ущерб за уничтоженную глыбой льда иномарку

Общество 02.02.2020 11:47
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02.02.2020 11:47


Житель Жирновска выставил ООО "ЖЭУ" иск на 1,3 миллиона рублей за разбитую ледяной глыбой иномарку, а отсудил в конечном итоге только 34 тысячи рублей. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Жирновского районного суда.
По материалам дела, 27 февраля 2019 года автовладелец в Жирновске днем припарковал у жилого дома свой новенький автомобиль "Renault KAPTUR", чтобы зайти в магазин.
Через какое-то время он услышал и увидел, что на его машину с крыши дома свалилась огромная глыба льда. Она повредила крышу, капот, багажник, разбила все стекла и т.п. Повреждения были такими, что автомобиль восстановлению не подлежал. Как выяснилось, обслуживает дом ООО "ЖЭУ". Коммунальщики свою вину не признали. Они заявили, что автовладелец нарушил правила парковки. Однако каких-либо знаков, запрещающих или ограничивающих парковку, на месте происшествия не было. Территория вдоль дома также не была ограждена для предупреждения граждан о возможном падения снега или льда с крыши.
Мужчина пояснил, что взял машину в рамках программы обновления автомобилей. Оплата стоимости произведена также за счет кредитных средств.
Сумму причиненного ущерба он оценил в 893 тысячи рублей. В связи с отказом управляющей компанией в добровольном порядке компенсировать причиненные убытки, согласно ст.13 ФЗ "О защите прав потребителя", заявитель настаивал на выплате штрафа в размере 50% от общей суммы причиненных убытков, а именно 446 587 рублей. А также требовал компенсацию морального вреда в размере 15 000 рублей.
В процессе рассмотрения дела страховая компания произвела выплату страхового возмещения в размере 816 тысяч рублей, поэтому размер исковых требований был снижен в общей сумме с 1,3 млн до 918 тысяч рублей. Вина управляющей компании в ненадлежащем исполнении обязанностей по очистке крыши дома от снега была подтверждена, но с учетом суммы уже выплаченного страхового возмещения и других материалов дела иск был удовлетворен частично.
УК должно компенсировать владельцу услуги эвакуатора в размере 19 тысяч рублей, также вернуть 15 тысяч рублей, потраченных на оплату транспортного средства по договору аренды. Автовладелец был вынужден арендовать подержанный автомобиль, так как машина ему необходима для работы.
Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

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