В Волгограде пьяный водитель-рецидивист попался в 9-й раз





Очередное уголовное дело возбуждено в отношении 40-летнего волгоградца, который давно лишен прав, но регулярно садится за руль в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает ИА «Высота 102», со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, сегодня в Краснооктябрьском районе наряд ДПС остановил автомашину «Москвич». Водитель не имел прав и явно был нетрезв. Однако от прохождения освидетельствования он отказался. Как оказалось, ранее он уже 8 раз привлекался к ответственности за нетрезвое вождение, в отношении него 4 раза возбуждались уголовные дела за повторные нарушения, однако это не остановило его от дальнейшего употребления спиртного за рулем.

Всего за сутки полицейские выявили на дорогах Волгограда 18 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.