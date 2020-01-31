Экология

РУСАЛ инвестировал около 600 млн рублей в экомодернизацию печи на Волгоградском алюминиевом заводе

Экология 31.01.2020 13:22 Новости компаний
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31.01.2020 13:22 Новости компаний


РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Московской бирже RUAL), один из крупнейших в мире производителей алюминия, инвестировал порядка 600 млн рублей в экологическую модернизацию печи по прокалке кокса на Волгоградском алюминиевом заводе.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании, после модернизации производительность печи была увеличена до 12 тонн в час в сравнении с 8-9 тоннами, выпускаемыми агрегатами аналогичных размеров на других предприятиях. В целом, модернизация печи мощностью 94 608 тонн в год на ВгАЗе была направлена на развитие экологической составляющей и интенсификацию процесса прокалки кокса на заводе. 
Благодаря новым конструктивным сегментам, где сырье предварительно «просушивается», в зону нагрева кокс поступает с меньшим количеством влаги, чем на печах прошлого поколения. Снижение потребления природного газа также повышает производительность печи и минимизирует углеродный след от производственного процесса. Еще одно конструктивное решение - перемешивающие пороги, позволяет равномерно прокалывать все слои сырого кокса. В результате всех улучшений удалось снизить расход топлива, при этом увеличив производительность печи. Кроме того, благодаря строительству утилизационного комплекса пар от прокалки теперь перерабатывается в тепловую (отопление завода зимой, горячая вода круглый год) и электрическую энергию. Образующийся пар и углеродсодержащая пыль улавливаются и возвращаются в производственный процесс. 
«Обязательным условием всех реализуемых в РУСАЛе проектов модернизации является не только решение конкретных производственных задач, но и улучшение экологического профиля предприятий. Модернизация прокалочной печи на Волгоградском алюминиевом заводе полностью соответствует двум этим принципам, так как является частью более масштабного проекта по увеличению обеспеченности компании собственным сырьем и созданию современного, энергоэффективного и экологически чистого производства обожжённых анодных блоков», - отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.  

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