РУСАЛ инвестировал около 600 млн рублей в экомодернизацию печи на Волгоградском алюминиевом заводе





РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Московской бирже RUAL), один из крупнейших в мире производителей алюминия, инвестировал порядка 600 млн рублей в экологическую модернизацию печи по прокалке кокса на Волгоградском алюминиевом заводе.

Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании, после модернизации производительность печи была увеличена до 12 тонн в час в сравнении с 8-9 тоннами, выпускаемыми агрегатами аналогичных размеров на других предприятиях. В целом, модернизация печи мощностью 94 608 тонн в год на ВгАЗе была направлена на развитие экологической составляющей и интенсификацию процесса прокалки кокса на заводе.

Благодаря новым конструктивным сегментам, где сырье предварительно «просушивается», в зону нагрева кокс поступает с меньшим количеством влаги, чем на печах прошлого поколения. Снижение потребления природного газа также повышает производительность печи и минимизирует углеродный след от производственного процесса. Еще одно конструктивное решение - перемешивающие пороги, позволяет равномерно прокалывать все слои сырого кокса. В результате всех улучшений удалось снизить расход топлива, при этом увеличив производительность печи. Кроме того, благодаря строительству утилизационного комплекса пар от прокалки теперь перерабатывается в тепловую (отопление завода зимой, горячая вода круглый год) и электрическую энергию. Образующийся пар и углеродсодержащая пыль улавливаются и возвращаются в производственный процесс.