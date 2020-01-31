Миллион за коррупцию выплатила фирма по продаже алкоголя в Волгограде





Штраф в 1 миллион рулей за незаконное вознаграждение от имени юридического лица назначен ООО "Изобилие" по решению мирового судьи в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, постановлением мирового судьи судебного участка №116 Центрального судебного района Волгоградской области ООО "Изобилие" признано виновным в совершении административного правонарушения. Постановление вступило в законную силу, штраф фактически оплачен.

Установлено, что директор ООО "Изобилие" 30 мая 2016 года передала 30 тысяч рублей консультанту отдела контроля потребительского рынка и розничной продажи алкогольной продукции управления регулирования торговой деятельности комитета промышленности и торговли администрации Волгоградской области Имаму Мевлидову за решение вопроса о выдаче лицензии юридическому лицу на осуществление торговли алкогольной продукцией.

Мевлидов в октябре 2019 года был признан виновным в совершении пяти эпизодов получения взятки за незаконные действия в значительном размере и получении взятки за незаконное бездействие в значительном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Ему назначено 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В соответствии с положениями Федерального закона "О противодействии коррупции" в случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляется совершение коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с российским законодательством.



