



Шестеро женщин получили ранения при столкновении маршрутного такси №29С и легковушки в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, от удара микроавтобус съехал в кювет. Пострадавшие пассажирки маршрутки госпитализированы в больницу скорой помощи №7.

По словам очевидцев, на затяжном повороте в районе остановки «Библиотечная» «Газель» выехала на встречную полосу и врезалась в «Фиат». В экстренных случаях пояснили, что у получивших травмы диагностированы переломы, сотрясение головного мозга и ушибы.



