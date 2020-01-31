Происшествия 31.01.2020 11:08
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31.01.2020 11:08
Шестеро женщин получили ранения при столкновении маршрутного такси №29С и легковушки в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, от удара микроавтобус съехал в кювет. Пострадавшие пассажирки маршрутки госпитализированы в больницу скорой помощи №7.
По словам очевидцев, на затяжном повороте в районе остановки «Библиотечная» «Газель» выехала на встречную полосу и врезалась в «Фиат». В экстренных случаях пояснили, что у получивших травмы диагностированы переломы, сотрясение головного мозга и ушибы.
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