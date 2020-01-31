В Волгограде прикрыли нелегальную торговлю картами техосмотра авто





Прокуратура Волгограда добилась блокировки пяти сайтов в Интернете, где продавали диагностические карты о прохождении технического осмотра транспортных средств без технического осмотра. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, на указанных сайтах желающим предлагалось лишь направить отсканированные копии документов на автомобиль и оплатить получение диагностической карты.

Зайти на эти ресурсы мог любой без предварительной регистрации и пароля. "Между тем действующее законодательство предусматривает возможность выдачи диагностической карты только по результатам проведения технического осмотра транспортных средств аккредитованными операторами", - пояснила Черединина.

Наличие диагностической карты необходимо для оформления полиса ОСАГО.

Прокурор Волгограда обратился в суд с административным исковым заявлением о запрещении размещенной на сайтах информации. Центральный районный суд эти требования удовлетворил. Прокуратурой также организовано проведение процессуальной проверки для выявления возможных фактов совершения противоправных действий.



