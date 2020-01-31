Происшествия 31.01.2020 10:22
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31.01.2020 10:22
55-летний житель Калмыкии погиб в автоаварии накануне вечером в Светлоярском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, на трассе «Волгоград-Элиста», «Ниссан» допустил боковое столкновение с полуприцепом встречного автомобиля «Мерседес Бенс» под управлением 30-летнего дагестанца. Водитель легковушки скончался на месте аварии.
Еще одна аварии со смертельным исходом минувшим вечером произошла в Городищенском районе. На автодороге «Качалино-Вертячий-Аэропорт» «Лада Гранта» влетела в стоящий на проезжей части «КАМАЗ». 40-летний водитель легковушки не заметил препятствие, несмотря на выставленный аварийный знак и включенную аварийную сигнализацию. Мужчина погиб до приезда медиков.
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