



55-летний житель Калмыкии погиб в автоаварии накануне вечером в Светлоярском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, на трассе «Волгоград-Элиста», «Ниссан» допустил боковое столкновение с полуприцепом встречного автомобиля «Мерседес Бенс» под управлением 30-летнего дагестанца. Водитель легковушки скончался на месте аварии.

Еще одна аварии со смертельным исходом минувшим вечером произошла в Городищенском районе. На автодороге «Качалино-Вертячий-Аэропорт» «Лада Гранта» влетела в стоящий на проезжей части «КАМАЗ». 40-летний водитель легковушки не заметил препятствие, несмотря на выставленный аварийный знак и включенную аварийную сигнализацию. Мужчина погиб до приезда медиков.



