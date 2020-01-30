



Волгоградская область и некоторые другие регионы ЮФО оказались в «красной зоне» рейтинга страховщиков. Это могло произойти по причине активности недобросовестных страховых посредников, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза» .

Так, за 9 месяцев 2019 Волгоградская область оказалась на 5-м месте "антирейтинга" Российского союза автостраховщиков. Ещё в 2018 года регион занимал 9-е место, что говорит об ухудшении ситуации в сегменте ОСАГО. Причиной тому может быть активность недобросовестных автоюристов в регионе, считают в организации.

Рейтинг составлен на основании уровня убыточности, ситуации с судами в регионах, аварийности и других параметров в обязательном автостраховании (ОСАГО) за 9 месяцев 2019 года. Волгоградская область вошла в первую «десятку рейтинга», то есть в «красную зону», что означает, что ситуация с ОСАГО в регионе остается критической. В красной зоне находятся и другие регионы Южного федерального округа – Адыгея, Краснодарская и Ростовская область.

Важной причиной того, что сегмент ОСАГО продолжает быть убыточным в «токсичных» регионах, включая Волгоградскую область, может быть деятельность недобросовестных автоюристов, заявили в Союзе. Их цель заключается в том, чтобы довести дело до суда со страховой компанией и заработать на ее судебных расходах (штрафы, неустойки, возмещение морального вреда). Для этого посредники подделывают договора уступки права требования, фальсифицируют заключения независимых экспертиз и т.д. В результате, на таких накладных расходах страховые компании терпят убытки.

Например, в Волгограде страховщики потратили почти в два раза больше денежных средств на покрытие судебных издержек, чем на сумму основного требования по страховым случаям.

Хотя в регионе есть и положительная динамика, успокаивают в организации. Например, средние выплаты по полисам ОСАГО по сравнению с 2018 годом снизились на 12% - с 80 тысяч до 71 тысячи рублей. Подобная сумма выплат сопоставима со среднероссийскими цифрами, что может свидетельствовать о том, что недобросовестным страховым посредникам стало сложнее завышать реальные суммы ущерба. Это – положительный факт для региона, однако на фоне столь значительных судебных издержек пока не позволяет улучшить место Волгограда в рейтинге.

Напомним, за последнее время в Волгограде прошли уже несколько судебных процессов по делам, связанных с мошенничеством в сфере страхования. Обвиняемыми по самому громкому из них проходят бывшие депутаты Волгоградской гордумы – Алексей Зверев, Федор Литвиненко, Евгений Щур.



