Федеральные новости

Волгоградская область из-за автомошенников скатилась в рейтинге страховщиков

Федеральные новости 30.01.2020 17:07
3
30.01.2020 17:07


Волгоградская область и некоторые другие регионы ЮФО оказались в «красной зоне» рейтинга страховщиков. Это могло произойти по причине активности недобросовестных страховых посредников, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».
Так, за 9 месяцев 2019 Волгоградская область оказалась на 5-м месте "антирейтинга" Российского союза автостраховщиков. Ещё в 2018 года регион занимал 9-е место, что говорит об ухудшении ситуации в сегменте ОСАГО. Причиной тому может быть активность недобросовестных автоюристов в регионе, считают в организации.
Рейтинг составлен на основании уровня убыточности, ситуации с судами в регионах, аварийности и других параметров в обязательном автостраховании (ОСАГО) за 9 месяцев 2019 года. Волгоградская область вошла в первую «десятку рейтинга», то есть в «красную зону», что означает, что ситуация с ОСАГО в регионе остается критической. В красной зоне находятся и другие регионы Южного федерального округа – Адыгея, Краснодарская и Ростовская область.
Важной причиной того, что сегмент ОСАГО продолжает быть убыточным в «токсичных» регионах, включая Волгоградскую область, может быть деятельность недобросовестных автоюристов, заявили в Союзе. Их цель заключается в том, чтобы довести дело до суда со страховой компанией и заработать на ее судебных расходах (штрафы, неустойки, возмещение морального вреда). Для этого посредники подделывают договора уступки права требования, фальсифицируют заключения независимых экспертиз и т.д. В результате, на таких накладных расходах страховые компании терпят убытки.
Например, в Волгограде страховщики потратили почти в два раза больше денежных средств на покрытие судебных издержек, чем на сумму основного требования по страховым случаям.
Хотя в регионе есть и положительная динамика, успокаивают в организации. Например, средние выплаты по полисам ОСАГО по сравнению с 2018 годом снизились на 12% - с 80 тысяч до 71 тысячи рублей. Подобная сумма выплат сопоставима со среднероссийскими цифрами, что может свидетельствовать о том, что недобросовестным страховым посредникам стало сложнее завышать реальные суммы ущерба. Это – положительный факт для региона, однако на фоне столь значительных судебных издержек пока не позволяет улучшить место Волгограда в рейтинге.
Напомним, за последнее время в Волгограде прошли уже несколько судебных процессов по делам, связанных с мошенничеством в сфере страхования. Обвиняемыми по самому громкому из них проходят бывшие депутаты Волгоградской гордумы – Алексей Зверев, Федор Литвиненко, Евгений Щур. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Бейкер стрит": ключи в первом квартале 2020!
Федеральные новости
28.01.2020 12:29
Федеральные новости 28.01.2020 12:29
Комментарии 11

0
Далее
Федеральные новости
27.01.2020 19:09
Федеральные новости 27.01.2020 19:09
Комментарии 9

0
Далее
Федеральные новости
24.01.2020 08:18
Федеральные новости 24.01.2020 08:18
Комментарии 22

0
Далее
Федеральные новости
21.01.2020 16:39
Федеральные новости 21.01.2020 16:39
Комментарии 21

0
Далее
Федеральные новости
20.01.2020 09:30
Федеральные новости 20.01.2020 09:30
Комментарии 19

0
Далее
Федеральные новости
19.01.2020 13:10
Федеральные новости 19.01.2020 13:10
Комментарии 10

0
Далее
Федеральные новости
16.01.2020 17:37
Федеральные новости 16.01.2020 17:37
Комментарии 6

0
Далее
Федеральные новости
16.01.2020 08:22
Федеральные новости 16.01.2020 08:22
Комментарии 47

0
Далее
Федеральные новости
15.01.2020 17:45
Федеральные новости 15.01.2020 17:45
Комментарии 4

0
Далее
Федеральные новости
14.01.2020 13:25
Федеральные новости 14.01.2020 13:25
Комментарии 24

0
Далее
Федеральные новости
12.01.2020 13:55
Федеральные новости 12.01.2020 13:55
Комментарии 5

0
Далее
Федеральные новости
11.01.2020 13:07
Федеральные новости 11.01.2020 13:07
Комментарии 54

0
Далее
Федеральные новости
06.01.2020 21:46
Федеральные новости 06.01.2020 21:46
Комментарии 4

0
Далее
Федеральные новости
06.01.2020 13:20
Федеральные новости 06.01.2020 13:20
Комментарии 34

0
Далее
Федеральные новости
03.01.2020 15:36
Федеральные новости 03.01.2020 15:36
Комментарии 6

0
Далее

Лента новостей

17:38
Сбербанк вошел в пятерку лучших работодателей для студентовСмотреть фотографии
17:20
В Волгограде искалеченный рабочий после падения с 5-го этажа отсудил у строителей 1 млн рублейСмотреть фотографии
17:14
Аннулировать: Волгоградское УФАС признало нарушения в скандальной закупке авто для чиновников обладминистрацииСмотреть фотографии
17:07
Волгоградская область из-за автомошенников скатилась в рейтинге страховщиковСмотреть фотографии
15:20
В Волгоградской области виновному в смерти человека вынесли приговор по вердикту присяжныхСмотреть фотографии
15:06
Мандала для Волгограда: буддийские монахи поделились положительной энергиейСмотреть фотографии
14:25
Акселерация бизнеса: открытый в рамках нацпроекта Центр прототипирования в Волгограде набирает оборотыСмотреть фотографии
13:52
В Волгограде руководство коммерческой «скорой помощи» подозревают в мошенничестве с бюджетными деньгамиСмотреть фотографии
13:18
Скандальный развод: инвестор сорвал проект открытия ЗАГСа на Центральной набережной Волгограда Смотреть фотографии
13:01
В Волгограде "убитый" троллейбус могут возродитьСмотреть фотографии
12:33
В Волгограде продают за долги 1136 пар бракованной обувиСмотреть фотографии
12:00
В Волгоградской области озеро «Два брата» наполнят жизньюСмотреть фотографии
11:22
В Волгоградской области пенсионерка еле спаслась от разбойника с ножомСмотреть фотографии
10:40
Полиция назвала причину опрокидывания рейсового автобуса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:29
Кошмары песчаного карьера: в Волгограде мусорщики-нелегалы устроили экологическое бедствиеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:52
Кто такой страховой представитель?Смотреть фотографии
08:45
Уже почти 130 миллионов: «Волгоград Арена» обходится все дорожеСмотреть фотографии
07:34
Директора известной в Волгограде фирмы подозревают в крупной неуплате налоговСмотреть фотографии
22:21
На улице в Волгограде зарезали 16-летнего студентаСмотреть фотографии
20:23
«Это зомбиапокалипсис»: волгоградцы знают, как спастись от китайской смертельной инфекции Смотреть фотографииCмотреть видео
19:43
В Волгоградской области перевернулся автобус, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
17:44
В Волгоградской области больше всего подорожали колбаса и "второй хлеб"Смотреть фотографии
17:07
Эпидемии и уроков нет: в Волгоградской области увеличилось количество закрытых на карантин школьных классовСмотреть фотографии
16:51
В Волгоградской области прокуратура заставила энергетиков «поберечь нервы» селянСмотреть фотографии
16:19
В Волгограде открыли отделение Международного коммерческого арбитражного судаСмотреть фотографии
16:07
Порадовал и уже тает: волгоградцы ловят мгновения короткой метелиСмотреть фотографии
16:05
В Волгоградской области закрыли аварийный спортзалСмотреть фотографии
16:01
Раненого во время тренировки по стрельбе школьника прооперировали в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:48
Роспотребнадзор нашел под Волгоградом школу с разбитыми стеклами и без раздевалокСмотреть фотографии
14:20
Под Волгоградом мужчина похитил ящик с пожертвованиями тяжелобольным детямСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 