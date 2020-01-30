Происшествия

В Волгограде руководство коммерческой «скорой помощи» подозревают в мошенничестве с бюджетными деньгами

Происшествия 30.01.2020 13:52
5
30.01.2020 13:52


Факт мошенничества, совершенный руководителями коммерческой организации, оказывающей услуги круглосуточной скорой медицинской помощи населению, выявлен полицейскими, сообщает ИА "Высота 102". По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, оперативники отдела № 5 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области выявили, что 44-летний генеральный директор фирмы завышал объемы оказанной медицинской помощи для возмещения из ТФОМС оплаты услуг скорой помощи.
Руководитель, по версии следствия,  дал указание врачам и фельдшерам организации изготавливать фиктивные карты вызовов, в которых указывались адреса и данные пациентов, к которым в действительности выезды не осуществлялись. Для увеличения числа вызовов врачи вписывали в отчётность личные данные граждан, которым медицинские услуги фактически не оказывались.
Следствием установлено, что таким образом с конца 2017 года по февраль 2019 года из регионального бюджета были похищены более 200 тысяч рублей, которыми генеральный директор распорядился по собственному усмотрению.
По местам жительства сотрудников фирмы, а также в офисе проведены обыски, в ходе которых изъяты поддельные карты вызовов скорой помощи и другая документация, свидетельствующая о противоправной деятельности.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159.5 УК РФ "Мошенничество в сфере страхования". Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
По сведениям "Высоты 102", в мошенничестве подозревается генеральный директор ООО "Волгоградская неотложка" Сергей Криковцев.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Бейкер стрит": ключи в первом квартале 2020!
Происшествия
30.01.2020 11:22
Происшествия 30.01.2020 11:22
Комментарии 3

0
Далее
Происшествия
30.01.2020 10:40
Происшествия 30.01.2020 10:40
Комментарии 2

0
Далее
Происшествия
29.01.2020 22:21
Происшествия 29.01.2020 22:21
Комментарии 7

0
Далее
Происшествия
29.01.2020 19:43
Происшествия 29.01.2020 19:43
Комментарии 1

0
Далее
Происшествия
29.01.2020 16:01
Происшествия 29.01.2020 16:01
Комментарии 5

0
Далее
Происшествия
29.01.2020 14:20
Происшествия 29.01.2020 14:20
Комментарии 3

0
Далее
Происшествия
29.01.2020 11:18
Происшествия 29.01.2020 11:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.01.2020 09:55
Происшествия 29.01.2020 09:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.01.2020 09:42
Происшествия 29.01.2020 09:42
Комментарии 2

0
Далее
Происшествия
28.01.2020 11:11
Происшествия 28.01.2020 11:11
Комментарии 11

0
Далее
Происшествия
28.01.2020 10:20
Происшествия 28.01.2020 10:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.01.2020 10:11
Происшествия 28.01.2020 10:11
Комментарии 3

0
Далее
Происшествия
27.01.2020 17:39
Происшествия 27.01.2020 17:39
Комментарии 5

0
Далее
Происшествия
27.01.2020 12:24
Происшествия 27.01.2020 12:24
Комментарии 6

0
Далее
Происшествия
26.01.2020 11:09
Происшествия 26.01.2020 11:09
Комментарии 7

0
Далее

Лента новостей

15:20
В Волгоградской области виновному в смерти человека вынесли приговор по вердикту присяжныхСмотреть фотографии
15:06
Мандала для Волгограда: буддийские монахи поделились положительной энергиейСмотреть фотографии
14:25
Акселерация бизнеса: открытый в рамках нацпроекта Центр прототипирования в Волгограде набирает оборотыСмотреть фотографии
13:52
В Волгограде руководство коммерческой «скорой помощи» подозревают в мошенничестве с бюджетными деньгамиСмотреть фотографии
13:18
Скандальный развод: инвестор сорвал проект открытия ЗАГСа на Центральной набережной Волгограда Смотреть фотографии
13:01
В Волгограде "убитый" троллейбус могут возродитьСмотреть фотографии
12:33
В Волгограде продают за долги 1136 пар бракованной обувиСмотреть фотографии
12:00
В Волгоградской области озеро «Два брата» наполнят жизньюСмотреть фотографии
11:22
В Волгоградской области пенсионерка еле спаслась от разбойника с ножомСмотреть фотографии
10:40
Полиция назвала причину опрокидывания рейсового автобуса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:29
Кошмары песчаного карьера: в Волгограде мусорщики-нелегалы устроили экологическое бедствиеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:52
Кто такой страховой представитель?Смотреть фотографии
08:45
Уже почти 130 миллионов: «Волгоград Арена» обходится все дорожеСмотреть фотографии
07:34
Директора известной в Волгограде фирмы подозревают в крупной неуплате налоговСмотреть фотографии
22:21
На улице в Волгограде зарезали 16-летнего студентаСмотреть фотографии
20:23
«Это зомбиапокалипсис»: волгоградцы знают, как спастись от китайской смертельной инфекции Смотреть фотографииCмотреть видео
19:43
В Волгоградской области перевернулся автобус, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
17:44
В Волгоградской области больше всего подорожали колбаса и "второй хлеб"Смотреть фотографии
17:07
Эпидемии и уроков нет: в Волгоградской области увеличилось количество закрытых на карантин школьных классовСмотреть фотографии
16:51
В Волгоградской области прокуратура заставила энергетиков «поберечь нервы» селянСмотреть фотографии
16:19
В Волгограде открыли отделение Международного коммерческого арбитражного судаСмотреть фотографии
16:07
Порадовал и уже тает: волгоградцы ловят мгновения короткой метелиСмотреть фотографии
16:05
В Волгоградской области закрыли аварийный спортзалСмотреть фотографии
16:01
Раненого во время тренировки по стрельбе школьника прооперировали в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:48
Роспотребнадзор нашел под Волгоградом школу с разбитыми стеклами и без раздевалокСмотреть фотографии
14:20
Под Волгоградом мужчина похитил ящик с пожертвованиями тяжелобольным детямСмотреть фотографии
14:14
Исторический момент: на башне железнодорожного вокзала в Волгограде снова бьют часыСмотреть фотографииCмотреть видео
14:03
В Волгограде УК-банкрот выставила многотысячные счета жильцам отправленного в «свободное плавание» домаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:35
В Волгограде предлагают зарплату в 200 тысяч рублейСмотреть фотографии
13:13
Нацпроект в действии: предприниматели Волгоградской области открывают новые возможностиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 