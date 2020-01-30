В Волгограде руководство коммерческой «скорой помощи» подозревают в мошенничестве с бюджетными деньгами
Происшествия 30.01.2020 13:52
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30.01.2020 13:52
Факт мошенничества, совершенный руководителями коммерческой организации, оказывающей услуги круглосуточной скорой медицинской помощи населению, выявлен полицейскими, сообщает ИА "Высота 102". По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, оперативники отдела № 5 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области выявили, что 44-летний генеральный директор фирмы завышал объемы оказанной медицинской помощи для возмещения из ТФОМС оплаты услуг скорой помощи.
Руководитель, по версии следствия, дал указание врачам и фельдшерам организации изготавливать фиктивные карты вызовов, в которых указывались адреса и данные пациентов, к которым в действительности выезды не осуществлялись. Для увеличения числа вызовов врачи вписывали в отчётность личные данные граждан, которым медицинские услуги фактически не оказывались.
Следствием установлено, что таким образом с конца 2017 года по февраль 2019 года из регионального бюджета были похищены более 200 тысяч рублей, которыми генеральный директор распорядился по собственному усмотрению.
По местам жительства сотрудников фирмы, а также в офисе проведены обыски, в ходе которых изъяты поддельные карты вызовов скорой помощи и другая документация, свидетельствующая о противоправной деятельности.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159.5 УК РФ "Мошенничество в сфере страхования". Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
По сведениям "Высоты 102", в мошенничестве подозревается генеральный директор ООО "Волгоградская неотложка" Сергей Криковцев.
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