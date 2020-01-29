Здравоохранение

Эпидемии и уроков нет: в Волгоградской области увеличилось количество закрытых на карантин школьных классов

Здравоохранение 29.01.2020 17:07
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29.01.2020 17:07


В Волжском увеличилось количество классов, закрытых на карантин в связи с заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, ограничительные мероприятия введены уже в 11 школах города. По информации управления образования города, с завтрашнего дня карантин будет установлен в 21 классе в школах №1, 6, 9, 14,17, 22, 23, 31, 32, 37, лицее №1. Для сравнения: в конце прошлой недели были закрыты 9 классов в 5 образовательных учреждениях – в школах №1, 9, 12, 35 и лицее №1.
В мэрии отметили, что ограничительные мероприятия вводятся только в отдельных классах для предотвращения распространения инфекции. В школах усилено внимание к соблюдению температурного режима, приняты меры по недопущению снижения температуры в учебных помещениях.
Напомним, по данным областного управления Роспотребнадзора, в Волгоградской области за период с 20 по 26 января показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом составлял 58,3 на 10 тысяч населения, что ниже эпидпорога на 48%. В большинстве случаев заболеваемость вызвана респираторными вирусами (риновирус, бокавирус) – 75% в общей структуре, а также вирусом гриппа типа В (25%). Ведомство  не предоставляет информацию о количестве закрытых на карантин школ и классов в регионе. 

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