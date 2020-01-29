



Только после прокурорского представления энергокомпания наладила стабильное электроснабжение 6,5 тысячи селян Новоаннинского района. Как сообщила ИА «Высота 102» помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, жители хуторов Саломатинский и Рожновский периодически страдали из-за отсутствия электроэнергии.

Объекты электрохозяйства в этих населенных пунктах, как установил надзорный орган, давно находятся в аварийном состоянии, опасны для здоровья и жизни людей.

Вмешательство прокуратуры явилось «волшебным пинком» для энергетиков, которые с октября прошлого года по январь нынешнего усердно капитально ремонтировали и меняли линии электропередач, опоры ВЛЭП, трансформаторные подстанции в 14 населенных пунктах района.



