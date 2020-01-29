Порадовал и уже тает: волгоградцы ловят мгновения короткой метели

Общество 29.01.2020 16:07
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29.01.2020 16:07
Хоть и короток век мокрого снега, но сегодняшняя метель порадовала волгоградцев. Пейзажи, похожие на раннюю весну или позднюю осень, наконец, обновились и появилось ощущение, что, действительно, на календаре зима. Фотокорреспондент ИА «Высота 102» вместе с волгоградцами постарался поймать мгновения неожиданного подарка природы.
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