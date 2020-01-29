В 2019 году четверть вкладов в Поволжском банке Сбербанка было открыто онлайн





По итогам 2019 года жители Поволжья открыли в Сбербанке более 422 тысяч вкладов на общую сумму 754 млрд рублей. При этом средняя сумма вклада составила 149 тысяч рублей.

Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, в минувшем году клиенты Поволжского банка Сбербанка открыли 106 тысяч вкладов через Сбербанк Онлайн на общую сумму 156 млрд. рублей. Таким образом, 25% вкладов в портфеле было открыто онлайн.

По статистике, наибольшей популярностью пользовались вклады базовой линейки «Сохраняй» и акционные предложения – «Лови Выгоду» и «Новогодний бонус».

В 2020 году у клиентов Поволжского банка Сбербанка появилась возможность воспользоваться новым продуктом банка и открыть «Накопительный счет+», который позволяет эффективно копить и свободно тратить свои накопления. Предложение, доступное с 15 января по 15 июля 2020 года, сочетает преимущества счета и вклада: возможность использования имеющихся на счете средств без ограничений и повышенную процентную ставку. Первоначальный взнос, пополнение счета и снятие с него денег не ограничены.