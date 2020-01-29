Экономика

В 2019 году четверть вкладов в Поволжском банке Сбербанка было открыто онлайн

Экономика 29.01.2020 12:48 Новости компаний
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29.01.2020 12:48 Новости компаний


По итогам 2019 года жители Поволжья открыли в Сбербанке более 422 тысяч вкладов на общую сумму 754 млрд рублей. При этом средняя сумма вклада составила 149 тысяч рублей.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, в минувшем году клиенты Поволжского банка Сбербанка открыли 106 тысяч вкладов через Сбербанк Онлайн на общую сумму 156 млрд. рублей. Таким образом, 25% вкладов в портфеле было открыто онлайн. 
По статистике, наибольшей популярностью пользовались вклады базовой линейки «Сохраняй» и акционные предложения – «Лови Выгоду» и «Новогодний бонус».
В 2020 году у клиентов Поволжского банка Сбербанка появилась возможность воспользоваться новым продуктом банка и открыть «Накопительный счет+», который позволяет эффективно копить и свободно тратить свои накопления. Предложение, доступное с 15 января по 15 июля 2020 года, сочетает преимущества счета и вклада: возможность использования имеющихся на счете средств без ограничений и повышенную процентную ставку. Первоначальный взнос, пополнение счета и снятие с него денег не ограничены.
Светлана Арнаутова, Заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка: «Традиционно вклады – один из самых популярных сберегательных инструментов. При этом с каждым годом мы отмечаем, что клиенты становятся более финансово грамотными и пользуются различными инвестиционными продуктами для преумножения собственных средств. Для тех, кто отдает предпочтения привычным продуктам, мы запустили новый «Накопительный счет+», который поможет грамотно копить, при этом при необходимости можно снимать средства со счёта».

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