



Участие Волгоградской области в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» обсуждалось сегодня на выездном заседании профильной комиссии областной думы под председательством Олега Савченко. Как сообщает ИА «Высота 102», первое предприятие, которое посетили парламентарии - «Царицынская игрушка». Здесь организовано производство развивающих игрушек, сувениров и оригинальных подарков из дерева.









На сегодняшний день - ««Царицынская игрушка» один из участников нацпроекта. По результатам конкурсного отбора компания получила возможность участвовать в Международной книжной выставке-ярмарке в Москве и Международной выставке «Мир детства – 2019». Сотрудники предприятия регулярно проходят обучение на семинарах Центра поддержки экспорта. С его помощью «Царицынская игрушка» сформировала коммерческое предложение, которое заинтересовало контрагентов из Нидерландов и Швейцарии.





В решении задач нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» задействована созданная в регионе инфраструктура. На площадке центра «Мой бизнес» в Дзержинском районе Волгограда объединены пять подразделений институтов развития, работающих по принципу «одного окна». В том числе – Центр поддержки предпринимательства, который предоставляет бесплатные консультации по вопросам ведения бизнеса, организует обучение, семинары, круглые столы, областные форумы. Помощь в разработке инвестпроектов, программ модернизации, бизнес-планов для субъектов МСП оказывает Центр инжиниринга. Реализацией проектов, направленных на решение социальных проблем, занимается Центр инноваций социальной сферы. Центр поддержки экспорта помогает волгоградским предпринимателям развернуть свою деятельность на внешних рынках. В 2019 году услугами данных структур воспользовались более трех тысяч субъектов малого и среднего бизнеса.





По информации комитета экономической политики и развития Волгоградской области, на проведение соответствующих мероприятий в рамках национального проекта до 2024 года запланировано финансирование в объёме 2,2 млрд рублей.

«Я считаю, что выделение таких средств на поддержку малого и среднего бизнеса региона абсолютно оправдано. Во-первых, это в основном федеральные деньги при софинансировании из областного бюджета. Это здорово, что из Москвы сюда приходят инвестиции и реализуются такие проекты. На самом деле - есть два пути. Можно как раньше, «тришкин кафтан» раздать и ждать результата. Но это самое простое решение. Я думаю, что решение администрации Волгоградской области о том, чтобы создать центры поддержки малого и среднего предпринимательства даст очень бысро положительные эффект. Потому что молодежь - например, выпускники техуниверситета, которые хотят реализоваться в бизнесе, с удовольствием воспользуются такими инструментами» - подчеркнул председатель комиссии Волгоградской областной думы по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития региона Олег Савченко.





На сегодняшний день , предприниматели могут воспользоваться услугами Регионального микрофинансового центра и Фонда микрофинансирования Волгоградской области. С их помощью в 2019 году льготные займы на 241 млн рублей получили свыше 120 субъектов малого и среднего предпринимательства. В текущем году объём средств, выделяемых на эти цели, планируется увеличить. Поручительства по банковским кредитам малому бизнесу предоставляет Гарантийный фонд Волгоградской области. В прошлом году им оказана поддержка 48 субъектам МСП по кредитам на сумму порядка 1,2 млрд рублей.

По поручению губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова впервые в 2019 году был проведен региональный конкурс молодых предпринимателей «Поколение успеха». 10 победителей получили гранты по одному миллиону рублей для реализации своих проектов. Ещё одним значимым для популяризации бизнеса событием стало проведение в мае прошлого года на «Волгоград Арене» первого межрегионального форума молодежного предпринимательства «За бизнес», в котором приняли участие более семи тысяч человек.

Вместе с тем, Волгоградская область вошла в число пилотных регионов, где с 1 января наступившего года введен специальный налоговый режим для «самозанятых». На них также распространяются все меры господдержки, предоставляемые в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

По мнению председателя комиссии Волгоградской областной думы по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития региона Олега Савченко, в ближайшие пару лет регион в плане реализации нацпроекта ««Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» будет выглядеть более чем достойно.



