Со станции в Волжском угнали погрузчик

Происшествия 29.01.2020 11:18
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29.01.2020 11:18
В Волжском задержаны трое местных жителей, которые похитили погрузчик. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЛУ МВД России на транспорте, с заявлением в дежурную часть обратился владелец техники, который обнаружил ее пропажу во время работ на станции Волжский. Выяснилось, что погрузчик несколько дней оставался без какой-либо охраны. В отношении задержанных за кражу техники стоимостью 3 миллиона рублей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы на срок до десяти лет.
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