Михаил Зимин, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»: Защитники Сталинграда стали для нас примером массового героизма





От имени коллектива ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» с 77-ой годовщиной Сталинградской победы волгоградцев поздравляет генеральный директор предприятия Михаил Зимин.

Дорогие участники Сталинградской битвы, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители и гости Волгограда!

Примите поздравления с 77-й годовщиной победы в Сталинградской битве.

Этот праздник пронизан болью и гордостью всех поколений за славную историю нашего города и тех, кто воевал и победил под Сталинградом. Это сражение навеки вписано не только в отечественную, но и в мировую историю. 2 февраля 1943 года стало переломным моментом в ходе одной из самых кровопролитных войн. Исход героического сражения на Волге определил судьбы народов мира. Защитники Сталинграда 200 дней и ночей сражались за Родину, став для нас примером бесконечного мужества, несгибаемой стойкости и массового героизма. Жизнь советских воинов и мирных граждан, погибших на берегах Волги, – это цена нашей свободы, нашего счастливого настоящего. Сегодня мы вспоминаем победителей и приносим глубочайшую признательность за беспримерный подвиг.

47 наших коллег - бывших сотрудников волгоградской энергокомпании имеют статус ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним. Это наша гордость, это наши лучшие люди. Мы в неоплачиваемом долгу перед ними и поэтому всегда стараемся поддержать и помочь нашим землякам-ветеранам и труженикам тыла.

В этот день желаю всем вам, ветеранам, здоровья и долголетия, заботы близких и любви родных!

Всем, живущим в нашем славном городе, – мирного неба над головой, благополучия, любви и многих радостей!



